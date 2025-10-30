世界の電気自動車用パワーインバータ市場は2033年までに22.8%の健全なCAGRで拡大する見込み
導入
電気自動車のエンジンでは、直流（DC）電源を交流（AC）に変換するためにインバータが使用されています。インバータは、電子パワートレインの制御を大幅に容易にします。電気自動車では、トラクション用やソフトスイッチング用など、様々な用途で多くの種類のインバータが使用されています。電気自動車の電力事業は、主に国内自動車メーカーと既存のバッテリーメーカーの統合によって牽引されています。
市場動向
電気自動車の販売増加が世界の電気自動車用パワーインバータ市場を牽引
電気自動車は自動車産業にとって不可欠な要素となり、エネルギー効率の向上、汚染物質の排出削減、温室効果ガス排出量の削減を実現する手段となっています。環境への関心の高まりと政府の積極的な取り組みが、市場拡大を牽引する主な要因です。さらに、調査対象市場は、BEV（バッテリー電気自動車）とPHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）の販売増加、そして材料やパッケージ設計の革新によるインバータ部品のコスト低下によって牽引されています。さらに、バッテリー価格の高騰は、インバータなどのパワーエレクトロニクスのアップグレードと車両性能の向上を促しています。
世界各国の政府は、消費者が従来型車両よりも電気自動車を選択することを奨励するプログラムや法律を制定しています。電気自動車の購入を促進する計画の一つとして、カリフォルニア州のZEVプログラムが挙げられます。このプログラムは、2025年までに150万台の電気自動車の普及を目指しています。インド、中国、英国、韓国、フランス、ドイツ、ノルウェー、オランダなどの国々は、電気自動車の購入に関心のある個人に対して様々な優遇措置を提供しています。電気自動車用パワーインバーターの世界的な急速な販売拡大と継続的な技術進歩は、予測期間全体を通じて市場の成長を牽引すると予想されます。
政府と消費者支出の改善は素晴らしい機会を生み出す
世界各国の政府は電気自動車の購入に対して税制優遇措置を設けている。2020年には、世界各国政府が電気自動車への直接投資、優遇措置、税額控除に140億米ドルを支出する予定で、これは現状から25%の増加となる。欧州では多額の政府支出が見られた。中国では、以前実施されていた販売インセンティブ制度が廃止されたため、支出が減少。補助金の価格制限導入により、電気自動車のコストは若干低下した。欧州と中国では、この結果、BEV（バッテリー電気自動車）の価格が3%、PHEV（プラグインハイブリッド車）の価格が8%それぞれ低下した。インドは、電気自動車の販売を促進するため、2021年12月に150万インドルピーの免税措置を実施した。
景気回復、新型コロナウイルス感染症収束後の経済回復、そして環境意識の高まりを受け、電気自動車への消費者支出は増加しています。電気自動車販売台数の増加は、電気自動車部品メーカー、特にパワーインバータメーカーにとって大きな将来性を示しています。2020年の電気自動車への総支出額は1,200億米ドルに達し、2019年比で50%増加しました。電気自動車の平均価格が6%上昇したにもかかわらず、販売台数は増加しました。こうした支出は、市場拡大の収益性の高いチャンスをもたらします。
