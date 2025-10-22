こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
水上恒司さんと生見愛瑠さんを起用した「洋服の青山」「スーツスクエア」新CM10月23日から「みんなのスーツ 予告篇」全国放送開始
～アップテンポのリズムに合わせて軽快なダンスを披露～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトにした『みんなのスーツ』の新CMキャラクターに俳優の水上恒司（みずかみ こうし）さんとモデル・俳優の生見愛瑠（ぬくみ める）さんを起用し、10月23日（木）から「みんなのスーツ 予告篇」、11月1日（土）からは「みんなのスーツ デビュー！篇」を全国で放送を開始します。
今回は、新たな企画『みんなのスーツ』を水上恒司さんと生見愛瑠さんが着用したCMです。『みんなのスーツ』の特長としては、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトとして、すべての人が手に取りやすい価格帯で、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えるスーツです。そんなモノ作りにこだわり、すべての人に受け入れられやすい、今までありそうでなかった当社ならではのスーツを実現しました。また、ビジネスウェア事業の柱として展開している「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱う企画ともなっています。
【みんなのスーツ篇 ストーリー】
今回のCMは、『みんなのスーツ』を着用した水上さんと生見さんがアップテンポのリズムに乗りオフィス内を軽快にダンスします。ノリノリの二人を見て、思わず周囲が「こんなスーツが欲しかった！」と注目を集める内容となっています。スーツスタイルながらも、軽快にダンスをする水上さんと生見さん。今までのスーツとは一味も二味も違う魅力を発信します。
【新CM概要】
■CMタイトル：①「みんなのスーツ 予告篇」②「みんなのスーツ デビュー！篇」
放送開始日：①10月23日（木）～10月31日（金）②11月1日（土）～12月7日（日）
■洋服の青山 YouTube公式チャンネル
・予告：https://youtu.be/i6HZidQHHLM
・メンズ/レディース30秒：https://youtu.be/UNBXuNJk2YU
・メンズ15秒：https://youtu.be/_ml5zBTSl44
・レディース15秒：https://youtu.be/SxyeSvfamYE
・メイキング：https://youtu.be/TmSdacjeb4Y
■特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■CMカット
■CMエピソード
「洋服の青山」、「スーツスクエア」から新たに展開する新シリーズ『みんなのスーツ』のデビューを飾る今回のCMは、水上恒司さん生見愛瑠さんのお二人が軽快にステップを踏みながら登場する、楽しいCMとなりました。水上さん生見さんともしっかりリハーサルにご参加いただき、動きやステップを何度も繰り返していらっしゃいましたが、本番はさらにテンション高くアドリブも交えて演技していただき、躍動感ある素敵な映像になっています！
■出演者コメント
＜水上 恒司さん＞
POPな曲調のBGMの中で、どういう動きをしたら面白いかなと意識しながら撮影しました！作りもしっかりしているのに軽くて動きやすく、本当にすごいスーツですね！あまりタイトな洋服が得意じゃない僕みたいなタイプもそうですし、普段スーツを着て働いていらっしゃる方々にもすごく良いスーツだなと思いました。
＜生見 愛瑠さん＞
長時間の撮影でしたが、ずっと着ていても疲れないくらい軽くて体にフィットするスーツで、しかもデザインも可愛くてお気に入りです！リズム感のあるCMなので、スーツの動きやすさや軽さ、柔らかさが伝わるような動きを意識して撮影しました。本当に着心地が良くてとてもスムーズに撮影できました。
■みんなのスーツ
商品コンセプト
「すべての人に、似合うスーツを。」
すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツが誕生しました。
特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■出演者プロフィール
【水上 恒司（みずかみ こうし）さん】
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。
俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『OUT』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(日本アカデミー賞 優秀主演男優賞)など数々の話題作に出演。25年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』が公開。現在はドラマ『シナントロープ』が放送中。25年12月には主演映画『WIND BREAKER』の公開を控える。
【生見 愛瑠（ぬくみ める）さん】
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。
モデル・俳優。小学館「Cancam」専属モデル。
NTV「ヒルナンデス」「The突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です～ヤンキー君と白状ガール～」（NTV）「石子と羽男～そんなコトで訴えます⁉～」（TBS）「風間公親～教場0～」（CX）「日曜の夜ぐらいは…」（ABC/EX）などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。24年にはTBS火曜ドラマ「くるり～誰が私と恋をした？～」でGP帯初主演を務めた。本年も映画「TOKYOMER～走る緊急救命室～南海ミッション」などに出演。26年3月にはヒロインを務める「君が最後に遺した歌」の公開が控えている。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
YouTube公式チャンネル（メンズ/レディース30秒）
https://youtu.be/UNBXuNJk2YU
YouTube公式チャンネル（メイキング）
https://youtu.be/TmSdacjeb4Y
特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトにした『みんなのスーツ』の新CMキャラクターに俳優の水上恒司（みずかみ こうし）さんとモデル・俳優の生見愛瑠（ぬくみ める）さんを起用し、10月23日（木）から「みんなのスーツ 予告篇」、11月1日（土）からは「みんなのスーツ デビュー！篇」を全国で放送を開始します。
今回は、新たな企画『みんなのスーツ』を水上恒司さんと生見愛瑠さんが着用したCMです。『みんなのスーツ』の特長としては、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトとして、すべての人が手に取りやすい価格帯で、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えるスーツです。そんなモノ作りにこだわり、すべての人に受け入れられやすい、今までありそうでなかった当社ならではのスーツを実現しました。また、ビジネスウェア事業の柱として展開している「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱う企画ともなっています。
【みんなのスーツ篇 ストーリー】
今回のCMは、『みんなのスーツ』を着用した水上さんと生見さんがアップテンポのリズムに乗りオフィス内を軽快にダンスします。ノリノリの二人を見て、思わず周囲が「こんなスーツが欲しかった！」と注目を集める内容となっています。スーツスタイルながらも、軽快にダンスをする水上さんと生見さん。今までのスーツとは一味も二味も違う魅力を発信します。
【新CM概要】
■CMタイトル：①「みんなのスーツ 予告篇」②「みんなのスーツ デビュー！篇」
放送開始日：①10月23日（木）～10月31日（金）②11月1日（土）～12月7日（日）
■洋服の青山 YouTube公式チャンネル
・予告：https://youtu.be/i6HZidQHHLM
・メンズ/レディース30秒：https://youtu.be/UNBXuNJk2YU
・メンズ15秒：https://youtu.be/_ml5zBTSl44
・レディース15秒：https://youtu.be/SxyeSvfamYE
・メイキング：https://youtu.be/TmSdacjeb4Y
■特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■CMカット
■CMエピソード
「洋服の青山」、「スーツスクエア」から新たに展開する新シリーズ『みんなのスーツ』のデビューを飾る今回のCMは、水上恒司さん生見愛瑠さんのお二人が軽快にステップを踏みながら登場する、楽しいCMとなりました。水上さん生見さんともしっかりリハーサルにご参加いただき、動きやステップを何度も繰り返していらっしゃいましたが、本番はさらにテンション高くアドリブも交えて演技していただき、躍動感ある素敵な映像になっています！
■出演者コメント
＜水上 恒司さん＞
POPな曲調のBGMの中で、どういう動きをしたら面白いかなと意識しながら撮影しました！作りもしっかりしているのに軽くて動きやすく、本当にすごいスーツですね！あまりタイトな洋服が得意じゃない僕みたいなタイプもそうですし、普段スーツを着て働いていらっしゃる方々にもすごく良いスーツだなと思いました。
＜生見 愛瑠さん＞
長時間の撮影でしたが、ずっと着ていても疲れないくらい軽くて体にフィットするスーツで、しかもデザインも可愛くてお気に入りです！リズム感のあるCMなので、スーツの動きやすさや軽さ、柔らかさが伝わるような動きを意識して撮影しました。本当に着心地が良くてとてもスムーズに撮影できました。
■みんなのスーツ
商品コンセプト
「すべての人に、似合うスーツを。」
すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツが誕生しました。
特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■出演者プロフィール
【水上 恒司（みずかみ こうし）さん】
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。
俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『OUT』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(日本アカデミー賞 優秀主演男優賞)など数々の話題作に出演。25年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』が公開。現在はドラマ『シナントロープ』が放送中。25年12月には主演映画『WIND BREAKER』の公開を控える。
【生見 愛瑠（ぬくみ める）さん】
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。
モデル・俳優。小学館「Cancam」専属モデル。
NTV「ヒルナンデス」「The突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です～ヤンキー君と白状ガール～」（NTV）「石子と羽男～そんなコトで訴えます⁉～」（TBS）「風間公親～教場0～」（CX）「日曜の夜ぐらいは…」（ABC/EX）などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。24年にはTBS火曜ドラマ「くるり～誰が私と恋をした？～」でGP帯初主演を務めた。本年も映画「TOKYOMER～走る緊急救命室～南海ミッション」などに出演。26年3月にはヒロインを務める「君が最後に遺した歌」の公開が控えている。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
YouTube公式チャンネル（メンズ/レディース30秒）
https://youtu.be/UNBXuNJk2YU
YouTube公式チャンネル（メイキング）
https://youtu.be/TmSdacjeb4Y
特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/