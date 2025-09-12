AMBIENT蓼科ホテル 蓼科・女神湖で新たなサイクルツーリズムを体験





AMBIENT蓼科ホテル（所在地：長野県北佐久郡立科町、支配人：金谷晋太郎）では、2025年9月13日（土）から10月12日（日）まで、株式会社丸石サイクル（本社：埼玉県、以下、丸石サイクル）、イー・フォース株式会社（本社：東京都、以下、イー・フォース）と共同で、次世代型サイクルツーリズムを体験できる特別イベントを開催いたします。

本イベントでは、丸石サイクルが製品化した1回の充電で最大1,000km走行可能な電動アシスト付き自転車 「Re:BIKE（リ・バイク）」を提供します。レンタサイクルの料金は、60分間1,500円から。期間中、AMBIENT蓼科ホテルの公式ページのフォロー・投稿で、60分間無料になるキャンペーンも実施します。

「Re:BIKE」は、坂道やブレーキ時に発電する回生機能を搭載しており、長距離サイクリングでも安心して利用可能です。また、同メーカーより10月に発売される、USBアダプタをバッテリーに接続することで、非常時の電源としてスマートフォンなどの充電にも活用できる仕様です。

さらに、イー・フォースが開発した自転車観光に特化したスマートフォン向け写真共有マップアプリ 「SeekCrow（シークロウ）」 を活用。女神湖をはじめとする蓼科・白樺高原周辺エリアのサイクリングをサポートし、スポット情報や推奨コースの表示だけでなく、観光中に撮影した写真や走行記録をSNSのように共有できる機能も提供します。

本取り組みでは、従来は自動車が中心であった高原観光を、自転車を活用した環境負荷の少ない移動手段へとシフトさせることで、自然と一体となったスローツーリズムを推進。加えて、アプリを活用することで従来手間のかかっていた観光案内や紙パンフレットの制作を省人化・効率化し、コスト削減にもつなげる狙いがあります。









【開催概要】

主催：AMBIENT蓼科ホテル、株式会社丸石サイクル、イー・フォース株式会社

期間：2025年9月13日（土）～2025年10月12日（日）

会場：AMBIENT蓼科ホテル（長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野字女神湖975）

内容：

電動アシスト付き自転車「Re:BIKE」レンタサイクル（回生機能・非常用電源対応）

スマホアプリ「SeekCrow」を活用した蓼科・女神湖サイクリング体験（スポット案内・コース表示・写真/走行シェア機能）

地域観光アプリ「SeekCrow」 https://www.haneri.jp/case/seekcrow.html

■本イベントに関するお問い合わせ先

AMBIENT蓼科ホテル

TEL：050-5443-6483

https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/tateshina-hotel/

■「Re:BIKE」に関するお問い合わせ先

株式会社丸石サイクル

TEL：048-916-1031 商品部

■「SeekCrow」に関するお問い合わせ先

イー・フォース株式会社

TEL：03-5614-6918

https://www.haneri.jp/inquiry

【AMBIENT蓼科ホテル】





白樺やカラマツの林が美しい蓼科高原の女神湖畔に佇む高原リゾートホテル。ゆったりとしたお部屋からは神秘的な女神湖を望み、閑静で落ち着いた自然溢れる環境で天然温泉や蓼科ならではの食材を使った旬の味覚をご堪能いただけます。

公式ウェブサイト：

https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/tateshina-hotel/

住所：〒384-2309 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字女神湖975

TEL：050-5443-6483

チェックイン：15時／チェックアウト：11時 客室数：103室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp