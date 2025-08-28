¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤¬ÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯8·î´üÄÌ´ü¸«¹þ¤ß¤ò¸øÉ½ Îß·×¼õÃí³Û¤¬¥Û¥Ã¥±ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ³ÈÂç
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯£¸·î´üÄÌ´ü¤Î¸«¹þ¤ß¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ö¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ØÏ¢¼õÃí³Û¤Ï¥Û¥Ã¥±ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯£¸·î´üÎß·×¤Ç165,420Àé±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÃå¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Äó·È´ë¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¼ý±×µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇä¾åÁý²Ã¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328314&id=bodyimage1¡Û
1. ³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÅç ÀÆ¡¢°Ê²¼¡ÖÃæ¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊR¡Ë¡ØÃÏ°è¤ß¤Ã¤Á¤ã¤¯À¸³è¾ðÊó»ï¡ÊR¡Ë¡Ù¤Î¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¡¦¥Á¥§ー¥óÊý¼°¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁ·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡ÖVC¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñÇÞÂÎ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ï¢·È
2. ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆÅÄ ¸÷¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È
3. ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇßÞä ±Ç¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È´ØÏ¢
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328314&id=bodyimage2¡Û
1. VC²ÃÌÁ¤Û¤«Á´¹ñÇÞÂÎ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì
Ãæ¹¤¬Å¸³«¤¹¤ëVC¡Ê¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¡¦¥Á¥§ー¥ó¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー»ö¶È¼ç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£VC²ÃÌÁ¤äÇÞÂÎ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö 7,000 ¼Ò¤Î¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÌó1,300 ËüÉô/·î¤Ø¤Î¹¹ðÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡ÙÇÛÉÛ¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¤ÎÎß·×¼õÃí³Û¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç82,710Àé±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¹¹ðÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328314&id=bodyimage3¡Û
2.¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì
¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢WEB ÇÞÂÎ¤ò¼ç¼´¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÇ¯´Ö 6,000 ¼Ò¤Îµá¿Í¤ò¼è¤ê°·¤¦°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï»æÇÞÂÎ¤ò¼´¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö 7,000 ¼Ò¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ï¢·È¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ë»æÇÞÂÎ¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¤È¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤ÎWEB ÇÞÂÎ¡Ø¥æ¥á¥Ã¥¯¥¹¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å¤Î2024Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç42,379Àé±ß¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤ÄºÎÍÑ²ÝÂê²ò·èÎÏ¤È¡¢Åö¼Ò¤Î±Ä¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¼èºà¡¦ÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Ï¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328314&id=bodyimage4¡Û
3. ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì
¥Ö¥ì¥¤¥Ö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö»ö¸å·¿ÊÛ¸î»ÎÊÝ¸±¡Ê¸¢ÍøÊÝ¸îÈñÍÑÊä½þÊÝ¸±¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¾¦ÉÊ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢2023 Ç¯£²·î£³Æü¤Ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡ËÂè 110 ¹æ¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¸å¤Ç¤â²ÃÆþ¡¦Å¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂ»³²¤òÊä½þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¹â¤¤¥Ëー¥º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿ PR³èÆ°¤¬½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤è¤ëÇä¾å¤ÏÎß·×¤Ç44,000Àé±ß¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê´ØÏ¢´ë¶È¡¦´ØÏ¢¥Æー¥Þ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤ÎÈÎÂ¥»Ù±ç»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³è¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328314&id=bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò
