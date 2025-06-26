04 Limited Sazabys主催　野外ロックフェス『YON FES 2025』開催







『YON FES 2025』

【日時】 2025年6月21日（土）・22日（日）

【会場】 愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

【出演】

■6/21(土)：04 Limited Sazabys / coldrain / ENTH / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis /

KUZIRA / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet /マカロニえんぴつ

■6/22(日)：04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back /

My Hair is Bad / OKAMOTO'S / SCAFULL KING / SHADOWS /UNISON SQUARE GARDEN /

ネクライトーキー / フレデリック

【主催】YON FES 2025 実行委員会

【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア

【制作】DGエージェント

【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION

【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025

【X】 @yon_fes ( https://x.com/yon_fes )



■04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023"を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024"を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025"を主催。11月8日(土)9日(日)にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催する。



HP：https://www.04limitedsazabys.com

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[ 日本コロムビアについて ]

会社名 日本コロムビア株式会社

所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山

代表者 代表取締役社長 土門 義隆

事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント

資本金 100,000,000円

URL https://columbia.jp/

[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]

日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990 Photo：ヤオタケシ / 藤井拓 / 瀧本“JON”...行秀 / ヤマダマサヒロ / かい『YON FES 2025』【日時】 2025年6月21日（土）・22日（日）【会場】 愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)【出演】■6/21(土)：04 Limited Sazabys / coldrain / ENTH / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis /KUZIRA / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet /マカロニえんぴつ■6/22(日)：04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back /My Hair is Bad / OKAMOTO'S / SCAFULL KING / SHADOWS /UNISON SQUARE GARDEN /ネクライトーキー / フレデリック【主催】YON FES 2025 実行委員会【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア【制作】DGエージェント【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025【X】 @yon_fes ( https://x.com/yon_fes )■04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023"を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024"を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025"を主催。11月8日(土)9日(日)にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催する。HP：https://www.04limitedsazabys.comX：https://twitter.com/04LS_nagoyaInstagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabysLINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabysオフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ 日本コロムビアについて ]会社名 日本コロムビア株式会社所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山代表者 代表取締役社長 土門 義隆事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント資本金 100,000,000円URL https://columbia.jp/[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、当社の所属アーティストである 04 Limited Sazabys（読み：フォーリミテッドサザビーズ）主催のフェスとなる『YON FES 2025』を彼らの地元・愛知県にある「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）」にて開催。2025年6月21日（土）、22日（日）に2万4千人の観客が全国から来場し、晴天の下、2日間に渡り開催したことをお知らせいたします。04 Limited Sazabysが愛知県で主催する野外音楽フェス"YON FES"は、2016年4月の第1回から年に一度開催され、途中コロナ禍での中止を挟みながらも、今回が8度目の開催となります。彼らを育ててくれた地元とライブハウスへの恩返しと、これからのロックシーンを盛り上げたいという思いから始まったイベントです。今回、彼らの呼びかけに集まったのは、MONGOL800やUNISON SQUARE GARDEN、HEY-SMITHといった先輩バンドに加え、マカロニえんぴつ、My Hair is Bad、フレデリックなどの人気ロックバンドや、次世代ロックシーンを担う若手バンドを迎えた計21組。その中の10組が初出演として新たな化学反応を見せながら、2日間に渡って熱いパフォーマンスを繰り広げました。主催者である04 Limited Sazabysは2008年に名古屋で結成された4ピースロックバンド。2015年にメジャーデビューし、GEN（ベース、ボーカル）の少年のようなハイトーンボイスと疾走感溢れるキャッチーなメロディーを武器とした全世代を勇気づけるキラーチューンと熱いライブパフォーマンスでロックファンから絶大な支持を得ています。年代やジャンルの違うバンドたちを結びつけるキーマンとしての存在を確立している彼らに、今後もご注目ください。