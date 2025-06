04 Limited Sazabys主催　野外ロックフェス『YON FES 2025』開催

Photo:ヤオタケシ / 藤井拓 / 瀧本“JON”...行秀 / ヤマダマサヒロ / かい『YON FES 2025』【日時】 2025年6月21日(土)・22日(日)【会場】 愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)【出演】■6/21(土):04 Limited Sazabys / coldrain / ENTH / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis /KUZIRA / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet /マカロニえんぴつ■6/22(日):04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back /My Hair is Bad / OKAMOTO'S / SCAFULL KING / SHADOWS /UNISON SQUARE GARDEN /ネクライトーキー / フレデリック【主催】YON FES 2025 実行委員会【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア【制作】DGエージェント【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025【X】 @yon_fes ( https://x.com/yon_fes )■04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。GEN(B, Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G, Cho)、KOUHEI(Dr, Cho)Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023"を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024"を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025"を主催。11月8日(土)9日(日)にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催する。HP:https://www.04limitedsazabys.comX:https://twitter.com/04LS_nagoyaInstagram:https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabysLINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabysオフィシャルFC「YON TOWN」:https://sp.04limitedsazabys.com/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ 日本コロムビアについて ]会社名 日本コロムビア株式会社所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山代表者 代表取締役社長 土門 義隆事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント資本金 100,000,000円URL https://columbia.jp/[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990