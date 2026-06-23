◤2026/27 ◢



新シーズンのユニフォームデザインが決定しました。



コンセプトは「神鹿の鼓動」



ユニフォーム先行販売受付を本日6/22(月)18:00から開始いたします。



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