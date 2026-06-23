「神々しい」「何事かと思った(笑)」「別格」奈良の新ユニフォームに好評の声が集まる
奈良クラブは22日、2026-27シーズンのJ3リーグで着用するユニフォームが決定したと発表した。
クラブ公式サイトによると、今回のコンセプトは「神鹿(しんろく)の鼓動」。いにしえから奈良の地を守り、神の使いとして尊ばれてきた「神鹿」の凛とした神々しさが、ユニフォームの核として配されている。
新ユニフォームのプロモーション映像を公開したクラブ公式X(@naraclub_info)に対し、「カッコいい!!」「相変わらず前衛的なデザイン」「神々しい」「鹿の角がいいアクセントになってる」「別格かもしれへん」「アウェーの白がめちゃくちゃイイ」「動画がおもろい」「何事かと思った(笑)」「PVからあまりにも鹿すぎ」「もののけ姫(違」などの反応が寄せられた。
クラブ公式サイトによると、今回のコンセプトは「神鹿(しんろく)の鼓動」。いにしえから奈良の地を守り、神の使いとして尊ばれてきた「神鹿」の凛とした神々しさが、ユニフォームの核として配されている。
新ユニフォームのプロモーション映像を公開したクラブ公式X(@naraclub_info)に対し、「カッコいい!!」「相変わらず前衛的なデザイン」「神々しい」「鹿の角がいいアクセントになってる」「別格かもしれへん」「アウェーの白がめちゃくちゃイイ」「動画がおもろい」「何事かと思った(笑)」「PVからあまりにも鹿すぎ」「もののけ姫(違」などの反応が寄せられた。
◤2026/27 ◢— 奈良クラブ (@naraclub_info) June 22, 2026
新シーズンのユニフォームデザインが決定しました。
コンセプトは「神鹿の鼓動」
ユニフォーム先行販売受付を本日6/22(月)18:00から開始いたします。
詳細はこちら ⏬
https://t.co/m66zcsoJ5u#奈良クラブ pic.twitter.com/RL7k9IQp5R