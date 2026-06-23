【トイ・ストーリー5】ディズニーストアにおもちゃ・アパレルなど、新コレクション登場 参加イベントや特別装飾店舗も
ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで30日より順次発売される。
【写真】飛び出すウッディやバズ！特別装飾のディズニーストア
【1】TOY STORY 5
ディズニーストアに新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテムを展開。ぬいぐるみは、ジェシーや、フォーキーとカレン・ビバリーのセットがラインナップ。また、ウッディやバズ・ライトイヤーのほか、リリーパッドやスマーティー・パンツなどの新キャラクターたちが揃うフィギュアセットやピンバッジといった、コレクション心をくすぐるアイテムが登場する。
さらに、リリーパッドをデザインしたトートバッグや、ジェシーの帽子をモチーフにしたバックパック、ウォーターボトルなどのキッズ用アイテムも展開。ジェシーとブルズアイをデザインしたトートバッグ、ジェシーをイメージした牛柄がポイントのバッグチャームなどもそろい、お気に入りのアイテムをファッションに取り入れて映画を楽しむのもおすすめ。
【2】TOY STORY FASHION
「トイ・ストーリー」のキャラクターたちをデザインした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。にぎやかでポップなデザインで、キャラクターたちの魅力を詰め込んだファッションアイテムが揃う。
ラインナップは、たくさんのキャラクターをデザインした総柄の半袖シャツや、フロントの作品ロゴとアップリケがポイントのパーカーに加え、エイリアンモチーフのショルダーバッグ、ピクサー・ボールのチャーム付きハットなど、コーディネートのアクセントになるアイテムを豊富に展開。
さらに、ハムのお腹に収納できるエコバッグや、胴体に伸縮するパーツを使用したスリンキー・ドッグのバッグチャームなど、おもちゃの特徴を表現した遊び心あふれるアイテムも取りそろえる。
＜販売店舗＞
ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア
【3】エイリアンをモチーフにした遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場
クレーンゲーム風の遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場する。ウッディをはじめ、Mr.インクレディブル、カナシミ、ミゲルなど、ディズニー＆ピクサー作品に登場するさまざまなキャラクターのコスチュームを身につけたエイリアンのユニークな姿に注目。キーチェーンは、ぬいぐるみ部分を引っ張るとぶるぶると振動しながらアームに引き寄せられる楽しい仕掛けになっている。
■「つながる」をテーマにしたワクワク企画が盛りだくさん
同作品の公開を前に、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアで「トイ・ストーリー」を盛り上げる特別な企画を実施する。
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場する。
また、ディズニーストア店舗では、あいこじゃんけんに参加するとオリジナルステッカーをプレゼント。店内のオリジナルアート作成にも参加できる。
ディズニー公式オンラインストアでは、サイト内に隠されたキャラクターを見つけてキーワードを完成させると、オリジナルステッカーをプレゼント。オリジナルステッカーをディズニーストアクラブアプリで読み込むと、ARでキャラクターが登場する。各企画の実施期間は公式サイトに掲載されている。
また、渋谷公園通り店と一部店舗は、「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾を実施。キャラクターたちをデザインした華やかな外観装飾に加え、店内3階にもシリーズ過去作品を楽しめる空間が用意される。
(C) Disney/Pixar (C) Just Play, LLC Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C) Hasbro. All Rights Reserved
【写真】飛び出すウッディやバズ！特別装飾のディズニーストア
【1】TOY STORY 5
ディズニーストアに新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテムを展開。ぬいぐるみは、ジェシーや、フォーキーとカレン・ビバリーのセットがラインナップ。また、ウッディやバズ・ライトイヤーのほか、リリーパッドやスマーティー・パンツなどの新キャラクターたちが揃うフィギュアセットやピンバッジといった、コレクション心をくすぐるアイテムが登場する。
【2】TOY STORY FASHION
「トイ・ストーリー」のキャラクターたちをデザインした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。にぎやかでポップなデザインで、キャラクターたちの魅力を詰め込んだファッションアイテムが揃う。
ラインナップは、たくさんのキャラクターをデザインした総柄の半袖シャツや、フロントの作品ロゴとアップリケがポイントのパーカーに加え、エイリアンモチーフのショルダーバッグ、ピクサー・ボールのチャーム付きハットなど、コーディネートのアクセントになるアイテムを豊富に展開。
さらに、ハムのお腹に収納できるエコバッグや、胴体に伸縮するパーツを使用したスリンキー・ドッグのバッグチャームなど、おもちゃの特徴を表現した遊び心あふれるアイテムも取りそろえる。
＜販売店舗＞
ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア
【3】エイリアンをモチーフにした遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場
クレーンゲーム風の遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場する。ウッディをはじめ、Mr.インクレディブル、カナシミ、ミゲルなど、ディズニー＆ピクサー作品に登場するさまざまなキャラクターのコスチュームを身につけたエイリアンのユニークな姿に注目。キーチェーンは、ぬいぐるみ部分を引っ張るとぶるぶると振動しながらアームに引き寄せられる楽しい仕掛けになっている。
■「つながる」をテーマにしたワクワク企画が盛りだくさん
同作品の公開を前に、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアで「トイ・ストーリー」を盛り上げる特別な企画を実施する。
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場する。
また、ディズニーストア店舗では、あいこじゃんけんに参加するとオリジナルステッカーをプレゼント。店内のオリジナルアート作成にも参加できる。
ディズニー公式オンラインストアでは、サイト内に隠されたキャラクターを見つけてキーワードを完成させると、オリジナルステッカーをプレゼント。オリジナルステッカーをディズニーストアクラブアプリで読み込むと、ARでキャラクターが登場する。各企画の実施期間は公式サイトに掲載されている。
また、渋谷公園通り店と一部店舗は、「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾を実施。キャラクターたちをデザインした華やかな外観装飾に加え、店内3階にもシリーズ過去作品を楽しめる空間が用意される。
(C) Disney/Pixar (C) Just Play, LLC Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C) Hasbro. All Rights Reserved