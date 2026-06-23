【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：年初来高値更新後にFOMCで急転直下、186円維持に失敗し再び184円台前半のサポートテストへ

【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：年初来高値更新後にFOMCで急転直下、186円維持に失敗し再び184円台前半のサポートテストへ