【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：年初来高値更新後にFOMCで急転直下、186円維持に失敗し再び184円台前半のサポートテストへ
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：年初来高値更新後にFOMCで急転直下、186円維持に失敗し再び184円台前半のサポートテストへ
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
前回レポートで期待された「186円大台定着と年初来高値更新への挑戦」は、週前半に一時186.32円まで上値を伸ばし、年初来高値をわずかに塗り替える形で結実した。しかし、大台突破の達成感や本邦当局の介入警戒感が燻る中、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると相場は急転直下。それまでの過度なユーロ買い・円売りのポジション調整（利益確定）が一気に加速し、18日（木）には一時184.30円まで急落した。週末にかけて185円台を一時回復する場面もあったものの買いの勢いは続かず、週明け22日（月）にも再び184.39円まで下押し。現在は前々週に驚異的な下値の堅さを見せた「184.00円の重要岩盤支持線」を再び意識せざるを得ない、調整含みの神経質なステージへと押し戻されている。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と186円台での揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に186円大台に再突入した後、16日（火）も186.20円まで買われるなど堅調さを維持。17日（水）朝方には一時186.32円まで上値を拡張し、年初来高値を更新した。しかし、ここが目先の上限（達成感）となり、欧州・NY時間にかけては為替介入への警戒感も相まって185円台後半へとじり安の展開となった。
■ FOMC通過による急転直下と184円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、注目のFOMC結果発表を機に流れが大きく変化。ドル買いが優勢となる中でユーロ売り・円買いの圧力が急激に高まり、わずか数時間で185.70円付近から184.75円まで急押しした。さらに18日の欧州・NY時間にかけてもロングポジションの投げ（利益確定売り）が加速し、一時184.30円まで下値を広げた。翌19日（金）も184.30円でピタリと下げ止まると、一時185.37円まで力強く買い戻されたものの、週末のクローズ（20日早朝）は185.03円と、185円を挟んだ攻防で一週間の取引を終えた。
■ 週明けの再失速と184円台前半の足元（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）は、東京～欧州時間にかけて一時185.40円まで戻り歩調を強めたものの、NY時間（23:00台）に入ると再び円買いが優勢となり184.39円まで下落。本日23日（火）午前現在、184.60円台（11:00時点184.64円）で揉み合っており、上値の重さが意識される中で再び「184.00 - 184.30円」のサポート帯が維持できるかの防衛戦を迎えている。
ファンダメンタルズ分析
欧州・米国側（FOMC通過による潮目の変化）：
最大の注目イベントであったFOMCを通過し、年内の高金利長期化警戒などを背景に市場全体の需給が「円売り一辺倒」から「蓄積されたポジションの調整」へと一気に傾いた。ECBの連続利下げ慎重姿勢（タカ派据え置き）によるユーロ高地合いも、ドル高に伴うユーロ安圧力や対円での急激な巻き戻しに押し流され、上値を大きく圧迫する要因となった。
日本側（介入への恐怖心と下値での買い支え）：
186.32円まで年初来高値を更新したことで、本邦当局による実質的な為替介入リスクが極めてリアルに意識された。これが186円台でのさらなる上値追いを手控えさせ、FOMCというきっかけを得て一気にロング勢の手仕舞い売りを呼び込む形となった。一方で、根本的な日欧の実質金利差という地合い自体は変更がないため、184.30円近辺では明確に下げ渋るなど、押し目買いの存在も依然として確認されている。
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
前回レポートで期待された「186円大台定着と年初来高値更新への挑戦」は、週前半に一時186.32円まで上値を伸ばし、年初来高値をわずかに塗り替える形で結実した。しかし、大台突破の達成感や本邦当局の介入警戒感が燻る中、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると相場は急転直下。それまでの過度なユーロ買い・円売りのポジション調整（利益確定）が一気に加速し、18日（木）には一時184.30円まで急落した。週末にかけて185円台を一時回復する場面もあったものの買いの勢いは続かず、週明け22日（月）にも再び184.39円まで下押し。現在は前々週に驚異的な下値の堅さを見せた「184.00円の重要岩盤支持線」を再び意識せざるを得ない、調整含みの神経質なステージへと押し戻されている。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と186円台での揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に186円大台に再突入した後、16日（火）も186.20円まで買われるなど堅調さを維持。17日（水）朝方には一時186.32円まで上値を拡張し、年初来高値を更新した。しかし、ここが目先の上限（達成感）となり、欧州・NY時間にかけては為替介入への警戒感も相まって185円台後半へとじり安の展開となった。
■ FOMC通過による急転直下と184円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、注目のFOMC結果発表を機に流れが大きく変化。ドル買いが優勢となる中でユーロ売り・円買いの圧力が急激に高まり、わずか数時間で185.70円付近から184.75円まで急押しした。さらに18日の欧州・NY時間にかけてもロングポジションの投げ（利益確定売り）が加速し、一時184.30円まで下値を広げた。翌19日（金）も184.30円でピタリと下げ止まると、一時185.37円まで力強く買い戻されたものの、週末のクローズ（20日早朝）は185.03円と、185円を挟んだ攻防で一週間の取引を終えた。
■ 週明けの再失速と184円台前半の足元（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）は、東京～欧州時間にかけて一時185.40円まで戻り歩調を強めたものの、NY時間（23:00台）に入ると再び円買いが優勢となり184.39円まで下落。本日23日（火）午前現在、184.60円台（11:00時点184.64円）で揉み合っており、上値の重さが意識される中で再び「184.00 - 184.30円」のサポート帯が維持できるかの防衛戦を迎えている。
ファンダメンタルズ分析
欧州・米国側（FOMC通過による潮目の変化）：
最大の注目イベントであったFOMCを通過し、年内の高金利長期化警戒などを背景に市場全体の需給が「円売り一辺倒」から「蓄積されたポジションの調整」へと一気に傾いた。ECBの連続利下げ慎重姿勢（タカ派据え置き）によるユーロ高地合いも、ドル高に伴うユーロ安圧力や対円での急激な巻き戻しに押し流され、上値を大きく圧迫する要因となった。
日本側（介入への恐怖心と下値での買い支え）：
186.32円まで年初来高値を更新したことで、本邦当局による実質的な為替介入リスクが極めてリアルに意識された。これが186円台でのさらなる上値追いを手控えさせ、FOMCというきっかけを得て一気にロング勢の手仕舞い売りを呼び込む形となった。一方で、根本的な日欧の実質金利差という地合い自体は変更がないため、184.30円近辺では明確に下げ渋るなど、押し目買いの存在も依然として確認されている。