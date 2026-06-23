【北欧通貨】ドルクローナは今週じり高続く=スウェーデンクローナ



先週9.63台を付けた後、中東情勢一服化期待などもあって9.56前後までいったん下げたドルクローナ。今週は落ち着いた動きながらじり高となっており、今朝は9.63台を付けて直近高値圏。

スウェーデン中銀（リクスバンク）は先週政策金利を据え置いた。物価が他の欧州諸国に比べて低い水準での推移となっており、利上げ期待が目立っていないことがスウェーデン売りにつながる展開。

対円では円安を受けて昨日16.87円台を付けるも、その後16.77円台まで下げている。



USDSEK 9.6273 SEKJPY 16.7849

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