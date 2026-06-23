オールスターの第2回中間発表

米大リーグは、7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が全体1位となる230万票を超える支持を集める中で、ポジション別の1位に肉薄している日本人選手に注目が集まっている。

発表された中間投票では、ナ・リーグの指名打者部門にノミネートされた大谷が、2位のシュワーバー（フィリーズ）に約80万票近く差をつけて1位。全体でも1位となった。負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）はア・リーグ一塁手部門の3位に入っている。

そんな中、ア・リーグの三塁手部門ではブルージェイズの岡本和真内野手が約128万票を集めて2位にランクインした。1位のカミネロ（レイズ）との差はわずか3万票弱。この差は、両リーグの全ポジション中で最も接戦となっている。

今季メジャーへ挑戦した岡本は22日（同23日）の試合前までに打率.229ながら16本塁打、45打点を記録している。移籍初年度のオールスター出場も視野に入る結果に、X上の日本ファンも様々な反響を寄せている。

「岡本和真選手も可能性ありそうですね〜」

「岡本がいいところにいるなぁ。選ばれるといいなぁ」

「岡本めちゃくちゃ人気あるんだな」

「日本人選手がこんなにも入ってる。なんか嬉しいですね」

「岡本せまってる？」

「岡本オールスターあるな」

「3万票差ならいけるぞ！」

「岡本に入れよう！あと少し」

このファン投票は先発野手を対象にした1次投票で、25日（同26日）まで。ポジションごとに上位選手が2次投票に移行するが、各リーグの全ポジションの中で1次投票最多となった選手は、その時点で先発出場が決定する。



（THE ANSWER編集部）