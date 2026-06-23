サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。初のＷ杯出場で、ここまで２試合に先発出場して１ゴール１アシストの大活躍を見せているＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は、５大会連続Ｗ杯メンバーのＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝の存在に感謝の言葉を口にした。

中村はＷ杯初出場となった初戦のオランダ戦で０−１の後半１２分に同点ゴール、第２戦のチュニジア戦でも前半４分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制点をアシストした。２５歳は初の大舞台ながら躍動している。

大舞台に動じないメンタリティかと思いきや「初めてだったんで、どういう気持ちで臨めばいいのかっていうのもあんまり分かってなかった」と振り返る。その中で、チームを鼓舞しながら過去４大会の経験を余すことなく伝える長友の存在は大きかったという。「もう本当にＷ杯を何度も経験している選手で、そういう選手がチームにいてくれて、体験談を語ってくれるのは心強いです」と話す。

過去の日本代表が一度しか勝ったことがなかった“鬼門”の１次リーグ第２戦前には、長友が選手ミーティングで思いのたけをぶつけた。それを聞いた中村は「本当に僕自身も気持ちの整理がついた。本当にああいうことを話してくれたのは僕としてはありがたかった」と強調した。