◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス―イラク（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。1―0とリードし前半終了を迎えると、天候悪化により試合が中断。後半開始時間が遅れるアクシデントが発生した。

試合は前半14分、FWエムバペ（Rマドリード）がエリアの外から豪快なミドルシュートを決め先制弾。2戦連発で自身の最多得点記録を「59」とし、W杯では通算15得点に伸ばして歴代3位のロナウド（ブラジル）に並んだ。

すると同35分前後から天候が悪化。激しい雨が降り注ぐなか試合を続けていたが1―0のまま前半終了を迎えた。しかし雷のため後半開始時間は遅れると発表。今大会初めての試合中断というアクシデントが発生した。

開催地では安全対策として、スタジアムから半径13キロ以内で落雷が検知されると試合は中断へ。落雷がない状態が30分以上経過することで初めて再開できるが、その間に再び落雷が確認されれば時間はゼロにリセットされる。そのため、天候次第では長時間の中断となる可能性もある。