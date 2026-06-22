映画ランキング：『Michael／マイケル』2週連続1位 『黒牢城』『免許返納!?』『魔女の宅急便 4K』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（6月19日〜21日の3日間集計、興行通信社調べ）は、“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”を描いた『Michael／マイケル』が、週末3日間で動員48万6000人、興行収入7億9950万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
累計成績は動員168万人、興収27億円を突破。マイケル・ジャクソンの命日である6月25日からは応援上映が全国でスタートし、翌26日からは洋画史上初となる副音声付上映の開催も決定している。
2位には、米澤穂信による「第166回直木賞」＆「第12回山田風太郎賞」W受賞のミステリー小説を、黒沢清監督が本木雅弘主演で映画化した『黒牢城』が、初日から3日間で動員19万6000人、興収2億7400万円をあげて初登場。共演は菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、ほか。
3位には、舘ひろしが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許を巡る騒動に巻き込まれるコメディ『免許返納!?』が、初日から3日間で動員11万4000人、興収1億5200万円をあげてランクイン。監督は河合勇人、共演は西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、ほか。
4位には、公開5週目の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が続き、週末3日間で動員10万1000人、興収1億7300万円を記録。累計成績は動員167万人、興収27億円を突破した。
このほか、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が6位に初登場。角野栄子の児童文学シリーズを宮崎駿監督が1989年に映画化したアニメーションであり、初のIMAX上映がスタートしている。声の出演は高山みなみ、佐久間レイ、戸田恵子、ほか。
また、先日の「第79回カンヌ国際映画祭」で岡本多緒とヴィルジニー・エフィラが最優秀女優賞を受賞した濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』は、11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月19日〜21日）
1（1→）Michael／マイケル（公開週2）
2（NEW）黒牢城（1）
3（NEW）免許返納!?（1）
4（2↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（5）
5（4↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（9）
6（NEW）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（1）
7（5↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（11）
8（8→）ブルーイ in シネマ みちしるべ（2）
9（3↓）おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?（2）
10（6↓）プラダを着た悪魔２（8）
※11（NEW）急に具合が悪くなる（1）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
累計成績は動員168万人、興収27億円を突破。マイケル・ジャクソンの命日である6月25日からは応援上映が全国でスタートし、翌26日からは洋画史上初となる副音声付上映の開催も決定している。
3位には、舘ひろしが1994年の映画『免許がない！』で演じた俳優・南条弘役として、再び免許を巡る騒動に巻き込まれるコメディ『免許返納!?』が、初日から3日間で動員11万4000人、興収1億5200万円をあげてランクイン。監督は河合勇人、共演は西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、ほか。
4位には、公開5週目の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が続き、週末3日間で動員10万1000人、興収1億7300万円を記録。累計成績は動員167万人、興収27億円を突破した。
このほか、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』が6位に初登場。角野栄子の児童文学シリーズを宮崎駿監督が1989年に映画化したアニメーションであり、初のIMAX上映がスタートしている。声の出演は高山みなみ、佐久間レイ、戸田恵子、ほか。
また、先日の「第79回カンヌ国際映画祭」で岡本多緒とヴィルジニー・エフィラが最優秀女優賞を受賞した濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』は、11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（6月19日〜21日）
1（1→）Michael／マイケル（公開週2）
2（NEW）黒牢城（1）
3（NEW）免許返納!?（1）
4（2↓）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（5）
5（4↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（9）
6（NEW）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（1）
7（5↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（11）
8（8→）ブルーイ in シネマ みちしるべ（2）
9（3↓）おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?（2）
10（6↓）プラダを着た悪魔２（8）
※11（NEW）急に具合が悪くなる（1）