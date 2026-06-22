成田空港周辺の開発用地などへの出資を募る不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡り、千葉県成田市が５月１日、事業者の「共生バンク」（東京都）に対し、造成工事の完了が見込めない場合、事業計画の変更または廃止を検討するよう求める通知を出したことがわかった。

開発用地の約４割の土地で賃貸借契約が切れ、現行計画では事業継続は不可能な状況に陥っており、関係者や出資者は同社の対応を厳しく注視している。（落合俊、本田麻紘）

１１日に開かれた市議会６月定例会で、小泉一成市長が油田清議員（リベラル成田）の一般質問の答弁で明らかにした。

共生バンクは、成田空港近くの同市小菅の約４５万６０００平方メートルの土地を開発し、ショッピングモールやホテルなどを建てる巨大プロジェクト「ゲートウェイ成田」を掲げている。

開発用地に出資すれば年利７％の配当が得られるとし、成田に関する商品で約１５６０億円、全国の土地や建物を対象にした他の商品を含めると２０００億円超を集めた。だが、昨年７月以降配当が滞り、全国の出資者から出資金の返還を求める訴訟が相次いでいる。

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開発用地を巡っては、成田国際空港会社（ＮＡＡ）が「工事を継続する資金力が確認できない」などとして、共生バンクと結んでいた約１９万平方メートルの所有地の賃貸借契約を昨年１１月末で終了した。同社は開発用地の約４割を使用できなくなり、造成工事はストップした。

同社は出資者や市に対し、資金を調達して「ＮＡＡと賃貸借の再契約を結ぶ」と説明している。これに対し、小泉市長は答弁で「グループ会社が保有する不動産を売却し、工事費に応じた資金を確保するとのことだったが報告は受けていない」とし、用地賃貸借の再契約についても「協議に進展がみられない」と述べた。

使用不能となった約４割の土地には、ホテルや産業・再生医療センターなど開発計画の主要施設が含まれている。

事業を継続するには事業計画の変更が不可欠だが、同社は１１日、読売新聞の取材に対し、「通知を成田市から受領したが、計画の変更や廃止の考えはなく、現在の計画を完了させる方針に変わりはない」と回答した。