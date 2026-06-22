２２日の東京株式市場は朝方に日経平均株価が一瞬安く始まったが、その後は一気に切り返し上げ足が加速した。終値で７万２０００円台に乗せて取引を終えている。



大引けの日経平均株価は前営業日比１１０３円９０銭高の７万２３５３円９６銭と大幅高で８連騰。プライム市場の売買高概算は２０億８２５３万株、売買代金概算は９兆８２４７億円。値上がり銘柄数は７９２、対して値下がり銘柄数は７２７、変わらずは４３銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク選好の相場が続いた。前週末まで７日続伸しこの間に日経平均は７０００円以上水準を切り上げていたこともあって、朝方は先物に引っ張られ安く始まったが、すぐに上値指向に転じた。８連騰は約２年９カ月ぶりとなる。イラン情勢は再び戦闘終結に向け不透明感が漂っていたが、この日は最終合意に向け交渉が進むとの見方が強まり、全体相場を押し上げたとの見方が出ている。ＡＩ・半導体関連も一部に利益確定を急ぐ動きも見られたが、総じて強さを発揮し日経平均を牽引した。もっとも、値上がり銘柄数は全体の５割強にとどまり、相変わらず物色対象には偏りが顕著となっている。一時１５００円あまり水準を切り上げ７万２８００円台まで買われたが、大引けはやや上げ幅を縮小して着地した。



個別では、古河電気工業＜5801＞が売買代金上位に食い込み大幅高。村田製作所＜6981＞も堅調。東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞なども物色人気。三井金属＜5706＞が値を飛ばし、ファナック＜6954＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞なども上値を追った。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが上昇、安川電機＜6506＞も高い。フジクラ＜5803＞が連日のストップ高人気。ＧＭＯインターネットグループ＜9449＞、Ｊ．フロント リテイリング＜3086＞、日本トムソン＜6480＞が急騰。野村マイクロ・サイエンス＜6254＞も大きく買われた。



半面、太陽誘電＜6976＞が大きく売られ、トヨタ自動車＜7203＞も冴えない。ファーストリテイリング＜9983＞が下値を探ったほか、任天堂＜7974＞も売りに押された。ＪＴ＜2914＞も値を下げた。東京電力ホールディングス＜9501＞が大幅安、コジマ＜7513＞の下げも大きかった。メイコー＜6787＞、クオンツ総研ホールディングス＜9552＞などの下げも目立つ。日本ＣＭＫ＜6958＞も下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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