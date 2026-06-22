ドル円一時１６１．７４レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時161.74レベルと本日の高値を更新した。本日は東京早朝に161.19レベルの安値をつけたあとは、着実に水準を上げ続けている。一方の、ドルストレートは小幅のドル高にとどまっており、円売り主導となっている。ユーロドルは1.1452-1.1478の狭いレンジ推移。クロス円は東京早朝に円高に振れたあとは円安方向に転じている。ユーロ円は184.62レベルまで下押しされたあとは足元で高値を185.33レベルに更新している。日経平均は連騰となったが、欧州株は高安まちまちと方向感に欠ける取引開始となっている。



USD/JPY 161.73 EUR/USD 1.1454 EUR/JPY 185.24

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