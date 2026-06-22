２２日の東京株式市場は朝方に日経平均株価が一瞬安く始まったが、その後は一気に切り返し上げ足が加速した。終値で７万２０００円台に乗せて取引を終えている。



大引けの日経平均株価は前営業日比１１０３円９０銭高の７万２３５３円９６銭と大幅高で８連騰。プライム市場の売買高概算は２０億８２５３万株、売買代金概算は９兆８２４７億円。値上がり銘柄数は７９２、対して値下がり銘柄数は７２７、変わらずは４３銘柄だった。



きょうの東京市場はリスク選好の相場が続いた。前週末まで７日続伸しこの間に日経平均は７０００円以上水準を切り上げていたこともあって、朝方は先物に引っ張られ安く始まったが、すぐに上値指向に転じた。８連騰は約２年９カ月ぶりとなる。イラン情勢は再び戦闘終結に向け不透明感が漂っていたが、この日は最終合意に向け交渉が進むとの見方が強まり、全体相場を押し上げたとの見方が出ている。ＡＩ・半導体関連も一部に利益確定を急ぐ動きも見られたが、総じて強さを発揮し日経平均を牽引した。もっとも、値上がり銘柄数は全体の５割強にとどまり、相変わらず物色対象には偏りが顕著となっている。一時１５００円あまり水準を切り上げ７万２８００円台まで買われたが、大引けはやや上げ幅を縮小して着地した。



個別では、古河電気工業<5801.T>が売買代金上位に食い込み大幅高。村田製作所<6981.T>も堅調。東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>なども物色人気。三井金属<5706.T>が値を飛ばし、ファナック<6954.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>なども上値を追った。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクが上昇、安川電機<6506.T>も高い。フジクラ<5803.T>が連日のストップ高人気。ＧＭＯインターネットグループ<9449.T>、Ｊ．フロント リテイリング<3086.T>、日本トムソン<6480.T>が急騰。野村マイクロ・サイエンス<6254.T>も大きく買われた。



半面、太陽誘電<6976.T>が大きく売られ、トヨタ自動車<7203.T>も冴えない。ファーストリテイリング<9983.T>が下値を探ったほか、任天堂<7974.T>も売りに押された。ＪＴ<2914.T>も値を下げた。東京電力ホールディングス<9501.T>が大幅安、コジマ<7513.T>の下げも大きかった。メイコー<6787.T>、クオンツ総研ホールディングス<9552.T>などの下げも目立つ。日本ＣＭＫ<6958.T>も下落した。



出所：MINKABU PRESS