【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(22日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
78890.12 ボリンジャー:＋3σ(13週)
76331.98 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75663.01 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73561.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72506.32 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72353.96 ★日経平均株価22日終値
70546.96 6日移動平均線
70429.00 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69902.25 新値三本足陰転値
69349.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)
68232.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67583.74 均衡表転換線(日足)
66192.94 25日移動平均線
66061.99 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64526.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)
63036.26 ボリンジャー:-1σ(25日)
62904.35 13週移動平均線
61515.35 均衡表基準線(週足)
60004.77 均衡表雲上限(日足)
59879.57 ボリンジャー:-2σ(25日)
59874.19 75日移動平均線
58623.05 26週移動平均線
57575.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56722.88 ボリンジャー:-3σ(25日)
53722.11 200日移動平均線
52720.08 ボリンジャー:-1σ(26週)
52247.16 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46918.57 ボリンジャー:-3σ(13週)
46817.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
40914.13 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.77(前日95.20)
ST.Slow(9日) 95.05(前日95.03)
ST.Fast(13週) 93.62(前日90.20)
ST.Slow(13週) 91.34(前日91.47)
［2026年6月22日］
株探ニュース
78890.12 ボリンジャー:＋3σ(13週)
76331.98 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75663.01 ボリンジャー:＋3σ(25日)
73561.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72506.32 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72353.96 ★日経平均株価22日終値
70546.96 6日移動平均線
70429.00 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69902.25 新値三本足陰転値
69349.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)
68232.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67583.74 均衡表転換線(日足)
66192.94 25日移動平均線
66061.99 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64526.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)
63036.26 ボリンジャー:-1σ(25日)
62904.35 13週移動平均線
61515.35 均衡表基準線(週足)
60004.77 均衡表雲上限(日足)
59879.57 ボリンジャー:-2σ(25日)
59874.19 75日移動平均線
58623.05 26週移動平均線
57575.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
56722.88 ボリンジャー:-3σ(25日)
53722.11 200日移動平均線
52720.08 ボリンジャー:-1σ(26週)
52247.16 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
46918.57 ボリンジャー:-3σ(13週)
46817.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
40914.13 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.77(前日95.20)
ST.Slow(9日) 95.05(前日95.03)
ST.Fast(13週) 93.62(前日90.20)
ST.Slow(13週) 91.34(前日91.47)
［2026年6月22日］
株探ニュース