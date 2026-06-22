　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

78890.12　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
76331.98　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
75663.01　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
73561.53　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
72506.32　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

72353.96　　★日経平均株価22日終値

70546.96　　6日移動平均線
70429.00　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
69902.25　　新値三本足陰転値
69349.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
68232.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
67583.74　　均衡表転換線(日足)
66192.94　　25日移動平均線
66061.99　　均衡表基準線(日足)
65879.97　　均衡表転換線(週足)
64526.03　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
63036.26　　ボリンジャー:-1σ(25日)
62904.35　　13週移動平均線
61515.35　　均衡表基準線(週足)
60004.77　　均衡表雲上限(日足)
59879.57　　ボリンジャー:-2σ(25日)
59874.19　　75日移動平均線
58623.05　　26週移動平均線
57575.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
56722.88　　ボリンジャー:-3σ(25日)
53722.11　　200日移動平均線
52720.08　　ボリンジャー:-1σ(26週)
52247.16　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
46918.57　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46817.11　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
40914.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.77(前日95.20)
ST.Slow(9日)　　95.05(前日95.03)

ST.Fast(13週)　 93.62(前日90.20)
ST.Slow(13週)　 91.34(前日91.47)

［2026年6月22日］

株探ニュース