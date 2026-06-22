麻布台ヒルズで好評のアコースティックライブ特別回「廊下音楽Vol.5：Summer Special」7月31日に開催

森ビル株式会社が運営する麻布台ヒルズでは、“廊下”を舞台に、人々の日常に溶け込む音楽イベント「廊下音楽」の第5弾として、森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス（以下チームラボボーダレス）にも会場を拡大する特別回、「廊下音楽Vol.5：Summer Special」を7月31日（金）に開催する。

「廊下」は、場所同士をつなぐ結節点として、古くから人々が交錯し、コミュニケーションが生まれる場所だった。そんな「廊下」という流動的な場所に、ふっと現れるのが「廊下音楽」だ。

本イベントは、アコースティックな音楽に心を揺らし、飲み物や軽食を片手に日々の緊張をほどくような、日常の延長線上で楽しむことのできる新たな「廊下音楽」体験を提供する。

第5回となる今回は、Summer Specialと題し、普段会場となっているガーデンプラザA 地下1階のアート＆ギャラリーゾーンから拡大し、チームラボボーダレスも会場に。《人々のための岩に憑依する滝》の作品空間で、大阪万博の開会式音楽なども手掛けたアーティスト小西遼と、モノンクルのボーカル吉田沙良による、一夜限りのスペシャルステージを披露する。

また、メインとなるSquareステージには、サニーデイ・サービスのヴォーカリスト／ギタリストとして活動する曽我部恵一のほか、箏奏者として初めてブルーノート東京や、「SUMMER SONIC」にも異例の出演を果たしたLEOの出演も決定。

Caveステージでは、ジャンルを横断する独自の音楽性で注目を集める北村蕗が出演するなど、特別回に相応しい豪華ラインナップでお届けする。

なお、廊下音楽では、音楽を聴きながら手軽に食べられるフードメニューも充実。「Sta.麻布台」での販売に加え、特設の廊下音楽ショップでは、「とんかつ河むら」、ハンバーグステーキレストラン「らいむらいと」、そして今回から新たに参加となる「麺尊rage」の軽飲食を販売する。心地よい音楽とともに、絶品グルメも堪能できる。

【開催概要】

日時：2026年7月31日（金）17:45〜（予定） 場所：麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 地下1階 駅前広場、アート＆ギャラリー、チームラボボーダレス料金：チームラボボーダレス内のみ有料チケット ワンドリンク付7,000円（Square／Caveステージは観覧無料）企画協力：遠山正道キュレーター：谷川義行（旅する音楽）空間デザイン：津川恵理

チケット情報詳細：https://www.hillsform.com/contents/hallwaymusicsummerspecial20260731 ※6月22日（月）18時頃より販売開始予定