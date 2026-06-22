【2026球宴ファン投票】6月22日の中間発表 中日・細川が外野手2位、金丸が先発3位に浮上！
日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ先発投手部門では金丸夢斗（中日）が3位に浮上し、セ・リーグ外野手部門では細川成也（中日）が増田珠（ヤクルト）を抜いて再び2位になるなど、中日勢の躍進が目立った。
パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に再浮上。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
254,004 山野太一（ヤクルト）
230,947 高橋遥人（阪神）
101,347 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
376,320 大勢（巨人）
240,922 星知弥（ヤクルト）
80,742 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
442,809 キハダ（ヤクルト）
200,126 岩崎優（阪神）
160,674 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
275,021 古賀優大（ヤクルト）
238,207 坂本誠志郎（阪神）
198,932 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
466,464 大山悠輔（阪神）
226,306 オスナ（ヤクルト）
176,904 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
365,468 中野拓夢（阪神）
246,823 牧秀悟（DeNA）
173,167 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
553,574 佐藤輝明（阪神）
233,787 武岡龍世（ヤクルト）
134,639 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
360,076 長岡秀樹（ヤクルト）
327,776 村松開人（中日）
192,605 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
589,514 森下翔太（阪神）
323,152 細川成也（中日）
322,791 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
231,999 伊藤大海（日本ハム）
165,156 平良海馬（西武）
121,579 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
260,691 鈴木昭汰（ロッテ）
220,112 甲斐野央（西武）
217,290 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
285,320 マチャド（オリックス）
268,914 横山陸人（ロッテ）
214,135 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
356,012 田宮裕涼（日本ハム）
215,468 若月健矢（オリックス）
160,672 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
428,020 清宮幸太郎（日本ハム）
333,080 ネビン（西武）
241,685 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
329,266 小川龍成（ロッテ）
286,074 太田椋（オリックス）
224,276 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
469,219 栗原陵矢（ソフトバンク）
258,289 郡司裕也（日本ハム）
167,666 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
260,622 水野達稀（日本ハム）
250,843 友杉篤輝（ロッテ）
190,197 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
494,258 万波中正（日本ハム）
422,688 西川史礁（ロッテ）
375,930 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
443,107 レイエス（日本ハム）
304,645 柳田悠岐（ソフトバンク）
189,310 ポランコ（ロッテ）