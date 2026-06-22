【梅雨前線活発化】九州 警報級大雨のおそれ

九州地方は、２３日（火）から２５日（木）にかけて「梅雨前線」や「低気圧」の影響で、警報級の大雨となるおそれがあります。

予想天気図

九州付近に停滞する梅雨前線に向かって、台風７号から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。長崎・熊本・宮崎・鹿児島（薩摩・大隅）で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション２２日（月）～２５日（木）

２２日（月）は下り坂、２３日（火）～２５日（木）にかけて「大雨に警戒」してください。

九州地方 各都市の週間予報（２３日（火）～ ２９日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

沖縄地方・奄美地方の「梅雨明け」は、台風７号が通り過ぎた後までずれ込みそうです。

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