全長5130mmの大型ボディと洗練されたデザイン

中国のEV市場では国内メーカーの勢いが一段と強まっています。価格競争だけでなく、先進技術や車内のデジタル体験でも中国勢が存在感を高めており、海外メーカーにとっては厳しい状況が続いています。

そうしたなかで注目を集めているのが、トヨタが中国市場向けに投入した新型電気自動車「bZ7」です。発売からわずかな期間で大きな反響を呼び、中国ユーザーから高い関心を集めています。

【画像】超いいじゃん！ これが“クラウン超え”のトヨタ新型「“最上級”セダン」です！ 画像を見る（30枚以上）

bZ7は、トヨタが中国市場を強く意識して開発したフラッグシップクラスのバッテリーEVセダンです。

開発には広州汽車集団有限公司（GAC）、広州トヨタ自動車有限公司（GTMC）、そしてトヨタ（中国）有限公司のインテリジェント電気自動車研究開発センター（IEM by TOYOTA）が参加しました。

中国のユーザーが求める性能や快適性を徹底的に研究し、現地のニーズに合わせて生み出されたモデルとして位置付けられています。

トヨタのBEVシリーズとしては「bZ4X」「bZ3」「bZ3X」「bZ5」に続く存在となり、そのなかでも最上級にあたるラグジュアリーセダンです。

ボディサイズは全長5130mm×全幅1965mm×全高1491-1506mmで、ホイールベースは3020mmを確保しています。全長は「クラウン（セダン）」の5030mmを超えており、堂々としたサイズ感が特徴です。

一方で、見た目は単に大型化しただけではありません。滑らかなボディラインと鋭いディテールを組み合わせることで、高級感と先進性を両立しています。

大柄なセダンでありながら重苦しさを感じさせず、現代的なEVらしい洗練された雰囲気を演出しています。

走行性能の面では、ファーウェイが開発した「Huawei DriveONE」を採用しました。最高出力207kW（282PS）、最大トルク320N・mを発揮し、力強い加速性能を実現しています。

バッテリーにはLFP（リン酸鉄リチウム）電池を採用し、容量は71.35kWhと88.13kWhの2種類が用意されています。

航続距離も中国市場で重視されるポイントのひとつです。CLTCモードでは71.35kWh仕様が600km、88.13kWh仕様が700kmを達成しています。

さらにエアサスペンション装着車では710kmまで伸びるとされており、長距離移動への不安を軽減しています。

また、DC急速充電に対応し、バッテリー残量30％から80％までを約24分で充電できる点も実用性の高さにつながっています。

室内に目を向けると、従来のトヨタ車とは少し異なる世界観が広がっています。8.8インチのデジタルメーターと15.6インチの大型センターディスプレイを組み合わせ、車内の情報や操作を大画面中心で行う構成となっています。これは現在の中国製スマートEVで主流となっているスタイルに近いものです。

さらに大きな特徴となっているのが「Huawei HarmonyOS Cockpit 5」の採用です。このシステムは単なるナビゲーションやオーディオ機能にとどまらず、AIを活用したスマート空間として設計されています。

音声認識性能も高く、連続した会話や複数の指示、途中での割り込み発話、あいまいな表現への対応などを可能にしています。

操作系は物理スイッチを減らし、音声操作とタッチパネルを中心に構成されています。また、「スーパー・デスクトップ」と呼ばれる機能によって5000種類以上のスマートフォンアプリを車載システム上で利用できるとされており、スマートフォンやタブレットとの連携もスムーズです。

bZ7は単なるクルマではなく、ファーウェイのデジタルエコシステムと結び付いた新しいモビリティとしての側面も持っています。

高級セダンらしく快適装備も充実しています。エントリーグレードから高級レザーシートや前席シートヒーター、ベンチレーション機能、後席大型アームレストなどを標準装備しています。

上位グレードでは助手席にヒーターやベンチレーションに加え、マッサージ機能付きのゼログラビティシートを採用。

さらに後席から助手席の位置を調整できるボスボタンも備わり、後席重視の中国市場らしい設計が取り入れられています。

こうした内容から分かるように、bZ7はBYDやNIO、Xiaomi、Luxeedなどの中国高級EVに真っ向から対抗するために開発されたモデルです。

広い室内空間や先進的なスマートコックピット、高度運転支援システム、長い航続距離、優れた急速充電性能など、中国市場で求められる要素を徹底的に盛り込んでいます。

価格についてはグレードによって異なりますが、「600 PRO」のメーカー希望小売価格は16万9800元で、2026年6月下旬時点の為替レートでは約400万円に相当します。

全長5m超のフラッグシップセダンとして考えると、競争力の高い価格設定といえるでしょう。

ネット上でもさまざまな反応が見られます。「トヨタがようやく中国市場向けに本気を出してきた」「デザインが想像以上に洗練されている」「このサイズで約400万円は魅力的」「Huaweiとの連携がかなり強そう」「航続距離700kmは実用性が高い」「中国メーカーと正面から勝負できる内容だと思う」「後席重視の装備が中国らしい」「トヨタ車という安心感も大きい」といった声が見られ、性能や価格、デジタル機能への評価が目立っています。

中国EV市場で存在感を高めるbZ7が、今後どこまで販売を伸ばしていくのか注目されます。