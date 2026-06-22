元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（51）の妻で、ファッションデザイナーのヴィクトリアさん（52）が、2026年6月14日（日本時間）にインスタグラムを更新。デビッドさんがハリウッド殿堂入りし、家族で記念式典に参加した様子を公開した。

「まるでエル・ウッズみたい！」

ハリウッドの歩道「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム」には、芸能界で活躍した人物の名前を彫った星型のプレートが埋められている。

デビッドさんのプレートも登場したということで、ヴィクトリアさんはインスタグラムで、デビッドさん、次男のロメオさん（23）、三男のクルスさん（21）、末っ子で長女のハーパー・セブンさん（14）と記念式典に参加した様子を公開。写真では、ハーパーさんが光沢のあるピンクのドレスに身を包み、ヴィクトリアさんと寄り添ったり、ベッカムさんに抱きついたりしている。

コメント欄には「ハーパーはお母さんに似てとってもかわいい」「ハーパーがパパに抱きついてる とても幸せそうでパパを誇りに思っているんだね。美しい家族」「ハーパーのピンクのドレスがとても素敵。よく似合ってる」「ハーパーはまるで（キューティ・ブロンドの主人公）エル・ウッズみたい！」などと書き込まれている。