「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）

今年は思い切った逃げで押し切った。５番人気のセキトバイーストが後続に影を踏ませぬ独り旅。見事に連覇を飾り、１年ぶりの美酒に浸った。

９週に渡る春開催の最終週に加え、前日の雨で水分を含んだ馬場。苦にする馬が多い条件も、「今の東京のコンディションは得意」と浜中。そんななかでの戦法は「できればハナに」と、四位師と意見が一致していた。周りの出方を見つつ、促して先頭へ。前半の３Ｆをゆったり入り、３角手前からギアを上げると後続を離しにかかる。直線入り口で、その差は５馬身近く。最後までリードを守り切り、３馬身差でゴールした。

昨年のこのレースで重賞初制覇した後、Ｇ１や牡馬相手の重賞で苦戦を強いられた。ただその中で「Ｇ１レベルのレースに出てもまれたことで、成績は出なかったですけど成長できた。前走に復調気配があったので、得意の条件で今回は良い結果を出してくれると思っていました」と浜中は手応えを抱いていた。

好位から差し切った昨年とは違う戦法での鮮やかな勝利に「強かったね」と四位師。「この馬には恵みの雨だった」と振り返りつつ、「レベルアップしていると思います。昨年、勝つには勝ったけどアップアップだった。昨年より安心して見ていられました。秋にまた楽しみが増えました」と頬を緩めた。休養を挟み、飛躍の秋へ。その視線には大舞台で躍動する姿が見えているはずだ。