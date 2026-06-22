指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２０、２１日の両日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立代々木競技場）でグループ史上最大動員数となるスタジアムライブ「Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”♡」を開催し、超満員の計１３万２千人を動員した。

大ヒット曲「とくべチュ、して」で勢いよく開幕すると、場内は一気に熱狂。京都橘高吹奏楽部とのコラボで「ラブソングに襲われる」などを、生バンドをバックに「絶対アイドル辞めないで」などを披露し、ムービングステージや噴水、花火などド迫力の演出でも魅了した。

２０日のアンコールではメンバーがサッカー日本代表のユニホーム着用で登場すると「ラブソング−」を再び披露。佐々木舞香が「みんなで日本代表を応援しましょう！」、大谷映美里も「日本頑張れ」とエールを送った。

また、９周年コンサートを１０月１５、１６日にＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催すること、念願の東京ドーム単独コンサートを来年１月１９、２０日に開催することを発表。東京ドームは目標として掲げていた夢舞台で、発表の瞬間に会場は割れんばかりの歓声で包まれた。最後は野口衣織の「今日という最高の日を一緒に過ごして下さってありがとうございました」という感謝の言葉で締めくくった。