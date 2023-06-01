山田涼介、“名画級″ビジュアルでanan表紙 「恋と運命」テーマに“美の3部作”魅せる
「ようこそ、山田涼介美術館へ。」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、7月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2502号の表紙を飾る。特集では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロと共に、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアが作り上げられ、まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を披露。インタビューでは自ら運命を切り拓き、掴み取っていく姿に迫る。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
今回のフォトセッションでは、特集「恋と運命」をテーマに3つのコンセプトを展開。1つ目は、「運命を掴む男」。ブラックのシアーなシャツとロングベストを纏い、深みのある赤い花を携えた姿は、運命に翻弄されながらも果敢に立ち向かっていく、激情あふれる男そのもの。力強い眼差しで花びらを噛む様に、情熱が迸る。
2つ目は「恋に憧れる男」。ブルー地の花柄が眩しいシャツとデニムパンツを着用し、美しい光の中で微笑む姿は、まさに恋するサマーボーイ。思い出の写真を眺めたり、カメラをいじったり…。ピュアで瑞々しい空気を纏わせるのは、さすがの一言。
ラストは「恋に溺れる男」。レースが施された白のドレスシャツとレザーの手袋を纏い、額縁を重ねた先に佇む姿は、まるで恋に心を奪われ、絵画の中に閉じ込められた美しき男。その一瞬一瞬に恋に落ちる、そんなドラマティックな瞬間は見逃せない。
インタビューでは、特集に絡め、「運命的な作品」「エンターテインメントの世界で生きること」について、そしてストレートに「いま占ってほしいこと」も語った。自身初のソロドームツアーやアジアツアー、7月5日から放送がスタートする主演ドラマのことなど、運命を切り拓き続ける山田の今に迫るインタビューとなっている。
また、小田切による3つのテーマを表現したヘアメイクの解説も掲載。その姿で、言葉で、山田涼介という生き様を感じさせる、ドラマティックな「恋と運命」の世界が堪能できる。
今号は、anan恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど 超豪華な占い師が勢ぞろい。CLOSE UPではタイの人気ユニットZee＆NuNew、しゃれ松化計画#06には、末澤誠也（Aぇ! group）が登場する。
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、7月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2502号の表紙を飾る。特集では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロと共に、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアが作り上げられ、まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を披露。インタビューでは自ら運命を切り拓き、掴み取っていく姿に迫る。
今回のフォトセッションでは、特集「恋と運命」をテーマに3つのコンセプトを展開。1つ目は、「運命を掴む男」。ブラックのシアーなシャツとロングベストを纏い、深みのある赤い花を携えた姿は、運命に翻弄されながらも果敢に立ち向かっていく、激情あふれる男そのもの。力強い眼差しで花びらを噛む様に、情熱が迸る。
2つ目は「恋に憧れる男」。ブルー地の花柄が眩しいシャツとデニムパンツを着用し、美しい光の中で微笑む姿は、まさに恋するサマーボーイ。思い出の写真を眺めたり、カメラをいじったり…。ピュアで瑞々しい空気を纏わせるのは、さすがの一言。
ラストは「恋に溺れる男」。レースが施された白のドレスシャツとレザーの手袋を纏い、額縁を重ねた先に佇む姿は、まるで恋に心を奪われ、絵画の中に閉じ込められた美しき男。その一瞬一瞬に恋に落ちる、そんなドラマティックな瞬間は見逃せない。
インタビューでは、特集に絡め、「運命的な作品」「エンターテインメントの世界で生きること」について、そしてストレートに「いま占ってほしいこと」も語った。自身初のソロドームツアーやアジアツアー、7月5日から放送がスタートする主演ドラマのことなど、運命を切り拓き続ける山田の今に迫るインタビューとなっている。
また、小田切による3つのテーマを表現したヘアメイクの解説も掲載。その姿で、言葉で、山田涼介という生き様を感じさせる、ドラマティックな「恋と運命」の世界が堪能できる。
今号は、anan恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど 超豪華な占い師が勢ぞろい。CLOSE UPではタイの人気ユニットZee＆NuNew、しゃれ松化計画#06には、末澤誠也（Aぇ! group）が登場する。