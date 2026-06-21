¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹2»þ´Ö6Ê¬¡õºÇÂ¿7¥Û¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡ÀËÇÔ¤ÇÂç½Ð¿ð·îÀá¤µ¤¯¤ì¤Ä¡Öº£¤¹¤°¿²¤¿¤¤¡×
¡ã¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ21Æü¡þÂµ¥ö±º¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¦¿·Âµ¥³¡¼¥¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6590¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÄ¹¤¤¡¢Ä¹¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÂç½Ð¿ð·î¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤Ë¤è¤ë¡¢»°¤ÄÇÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡Ê506¥ä¡¼¥É¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿·ãÆ®¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö6Ê¬¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë7¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤ÆÊú¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥ç¥ó¡£7¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¹¤¤Àï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£18ÈÖ¤Ï¤³¤ÎÆüÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ö4.3333¡×¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ¤â°×¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈùõ¤¬Ã¦Íî¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÂç½Ð¡¢¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Â³¤¤¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤Âç½Ð¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È3²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾ï¤Ë3ÂÇÌÜ¾¡Éé¡£2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ë¡¢Âç½Ð¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾¼Ô¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¥Û¡¼¥ëÌÜ¤À¤±¡£¤¢¤È¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£6¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤¬ÌÚ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢141¥ä¡¼¥É¤Îµ÷Î¥¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ç¥£¤«¤éÃ»¤¤ÈÖ¼ê¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç°à¤¨¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁªÂò¡£¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¡¢¾¡Éé¤ò7¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¥Ô¥ó¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥ó¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£Âç½Ð¤ÏÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ëè¥Û¡¼¥ë½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¤â¤¦º£¤¹¤°¿²¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÂç½ÐÀá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¡£¥Þ¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¤â¾å¼ê¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë°ìÈÖºÇ½é¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤2¿Í¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£2°Ì¤Ç105pt¤ò³ÍÆÀ¤·16°Ì¤Ç¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÍÇË¡£¡Ö¡Êº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÂç½ÐÀá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë¢£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾ÜºÙ1¥Û¡¼¥ëÌÜµÈùõ¤Î3ÂÇÌÜ¤¬´ó¤é¤º¤Ë2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¡£¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¡¢Âç½Ð¤Ï²¼¤ê2¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥³¥í¥ó¤ÈÄÀ¤á¤ë2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§1¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç½Ð¤è¤êÀè¤Ë·è¤á¤ëÂç½Ð¡§1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó3¥Û¡¼¥ëÌÜ¢¨1ÅÙÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥ÈÂç½Ð¡§ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Á¤«¤¯¤Î¥é¥Õ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼±Û¤¨¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥óÀ£Á°4¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë3¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼5¥Û¡¼¥ëÌÜ¢¨2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥ÈÂç½Ð¡§3ÂÇÌÜ¤¬1¥á¡¼¥È¥ë6¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é50¥»¥ó¥ÁÂç½Ð¡§¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ø¡£2ÂÇÌÜ¤ÏÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¡£3ÂÇÌÜ¤ò3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ·è¤á¤ë7¥Û¡¼¥ëÌÜ¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¾¡Íø¡¢Âç½Ð¤Ï¥Ñ¡¼¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥óÂç½Ð¡§¼êÁ°5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë3¥ª¥ó¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÆþ¤é¤º¢£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¿ô7¥Û¡¼¥ë2002Ç¯¡Ö¥ô¥¡¡¼¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×µ×ÊÝ¼ùÇµ¡¢ÌÚÂ¼ÉÒÈþ¡¢»³ºêÎéÆà2006Ç¯¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸Å´×ÈþÊÝ¡¢Âç»³»ÖÊÝ2026Ç¯¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Âç½Ð¿ð·î¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¢£ºÇÄ¹¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»þ´Ö0Ê¬¡¡2022Ç¯¡ÖKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¿¢ÃÝ´õË¾¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¾®ÁÒºÌ°¦¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ2»þ´Ö6Ê¬¡ÊµÏ¿¹¹¿·¡Ë¡¡2026Ç¯¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Âç½Ð¿ð·î¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡ÛÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡Âè1²ó½÷»Ò¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°É½
Âç½Ð¿ð·î¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¿·¿Í°ìÈÖ¾è¤êV¤Ê¤é¤º¤â¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¡É¡¡µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÏÎÞ¤³¤é¤¨¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤ÆÊú¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥ç¥ó¡£7¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¹¤¤Àï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£18ÈÖ¤Ï¤³¤ÎÆüÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ö4.3333¡×¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ¤â°×¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈùõ¤¬Ã¦Íî¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÂç½Ð¡¢¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Â³¤¤¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤Âç½Ð¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È3²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾ï¤Ë3ÂÇÌÜ¾¡Éé¡£2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ë¡¢Âç½Ð¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾¼Ô¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¥Û¡¼¥ëÌÜ¤À¤±¡£¤¢¤È¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£6¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤¬ÌÚ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢141¥ä¡¼¥É¤Îµ÷Î¥¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ç¥£¤«¤éÃ»¤¤ÈÖ¼ê¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç°à¤¨¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁªÂò¡£¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·è¤á¤Æ¡¢¾¡Éé¤ò7¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¥Ô¥ó¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥ó¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£Âç½Ð¤ÏÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ëè¥Û¡¼¥ë½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¤â¤¦º£¤¹¤°¿²¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÂç½ÐÀá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£ºÇÄ¹µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¡£¥Þ¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¤â¾å¼ê¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë°ìÈÖºÇ½é¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤2¿Í¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£2°Ì¤Ç105pt¤ò³ÍÆÀ¤·16°Ì¤Ç¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÍÇË¡£¡Ö¡Êº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÂç½ÐÀá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë¢£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾ÜºÙ1¥Û¡¼¥ëÌÜµÈùõ¤Î3ÂÇÌÜ¤¬´ó¤é¤º¤Ë2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¡£¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¡¢Âç½Ð¤Ï²¼¤ê2¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥³¥í¥ó¤ÈÄÀ¤á¤ë2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§1¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç½Ð¤è¤êÀè¤Ë·è¤á¤ëÂç½Ð¡§1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó3¥Û¡¼¥ëÌÜ¢¨1ÅÙÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥ÈÂç½Ð¡§ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Á¤«¤¯¤Î¥é¥Õ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼±Û¤¨¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥óÀ£Á°4¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë3¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼5¥Û¡¼¥ëÌÜ¢¨2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥ÈÂç½Ð¡§3ÂÇÌÜ¤¬1¥á¡¼¥È¥ë6¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§¥°¥ê¡¼¥ó±¦¼êÁ°¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é50¥»¥ó¥ÁÂç½Ð¡§¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ø¡£2ÂÇÌÜ¤ÏÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¡£3ÂÇÌÜ¤ò3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ·è¤á¤ë7¥Û¡¼¥ëÌÜ¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¾¡Íø¡¢Âç½Ð¤Ï¥Ñ¡¼¥ß¥Ë¥ç¥ó¡§¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥óÂç½Ð¡§¼êÁ°5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë3¥ª¥ó¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÆþ¤é¤º¢£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¿ô7¥Û¡¼¥ë2002Ç¯¡Ö¥ô¥¡¡¼¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×µ×ÊÝ¼ùÇµ¡¢ÌÚÂ¼ÉÒÈþ¡¢»³ºêÎéÆà2006Ç¯¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸Å´×ÈþÊÝ¡¢Âç»³»ÖÊÝ2026Ç¯¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Âç½Ð¿ð·î¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¢£ºÇÄ¹¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»þ´Ö0Ê¬¡¡2022Ç¯¡ÖKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¿¢ÃÝ´õË¾¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¾®ÁÒºÌ°¦¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ2»þ´Ö6Ê¬¡ÊµÏ¿¹¹¿·¡Ë¡¡2026Ç¯¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢Âç½Ð¿ð·î¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡ÛÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡Âè1²ó½÷»Ò¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°É½
Âç½Ð¿ð·î¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¿·¿Í°ìÈÖ¾è¤êV¤Ê¤é¤º¤â¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¡É¡¡µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÏÎÞ¤³¤é¤¨¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É