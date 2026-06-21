Snow Man向井康二「SAKAMOTO DAYS」撮影現場に来訪「めめこじたまらん」「差し入れの気遣い流石」福田雄一監督が3ショット公開
【モデルプレス＝2026/06/21】福田雄一監督が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの向井康二が映画「SAKAMOTO DAYS」の現場に来訪したことを明かした。
【写真】目黒蓮、長髪の役衣装でメンバーと対面
福田監督は「今夜は向井くん、ご来訪の巻！！」と添えて、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場に向井が遊びにきたことを報告。向井、目黒蓮、福田監督との3ショットも披露し「向井くんがゴルフウェアみたいなのは、ゴルフ帰りだからです『たまたまゴルフ場が近かったんで寄りました』って言う向井くんがもの凄い照れ屋さんに見えたのは僕だけかな？」と綴っている。
また「『近所のお団子屋さんで差し入れ買って来たんですけど、そんなに数なかったんで、ひとりひとつまでですよーっ！』って叫んで、スタッフを笑わせてくれたりして ずっと目黒くんと一緒に監督ベースの僕の横で話してくれていて、そのトークでずっと笑わされてましたよ」と向井から差し入れを贈られたことを告白。他にも「写真、目黒くんと撮ろうとしてたから『僕も一緒に映っていいですか？』って聞いたら『あ、監督は結構です』って言われて、また爆笑 『一緒に撮りましょ』って優しく言ってくれて、3人で撮らせて頂きました」と3ショットを撮影した時の秘話も明かしている。
この投稿には「めめこじたまらん」「とびきりの笑顔で泣いた」「借りてきた猫感可愛い」「ゴルフ帰りで寄っちゃうの康二らしい」「差し入れの気遣い流石」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮、長髪の役衣装でメンバーと対面
◆「SAKAMOTO DAYS」現場に向井康二が来訪
福田監督は「今夜は向井くん、ご来訪の巻！！」と添えて、自身が監督を務める「SAKAMOTO DAYS」の撮影現場に向井が遊びにきたことを報告。向井、目黒蓮、福田監督との3ショットも披露し「向井くんがゴルフウェアみたいなのは、ゴルフ帰りだからです『たまたまゴルフ場が近かったんで寄りました』って言う向井くんがもの凄い照れ屋さんに見えたのは僕だけかな？」と綴っている。
◆福田雄一監督の投稿に反響
この投稿には「めめこじたまらん」「とびきりの笑顔で泣いた」「借りてきた猫感可愛い」「ゴルフ帰りで寄っちゃうの康二らしい」「差し入れの気遣い流石」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
まだまだ続く??SAKAMOTO DAYS??— 福田 雄一 (@fukuda_u1) June 20, 2026
今夜は向井くん、ご来訪の巻??
坂本商店がすべてスタジオに入ってることが分かっちゃうことが、なんか夢がないなと思いながら、ま、それはそれで凄いことか?と思い、ポストさせて頂きます???
向井くんがゴルフウェアみたいなのは、ゴルフ帰りだからです?… pic.twitter.com/jOcOUQ0HVK
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