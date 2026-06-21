◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演した。

初戦のオランダ戦で「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し、X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。

この日はキックオフ1時間15分前に始まった中継の冒頭から登場。「チュニジアは監督が替わってかなりモチベーションが高い。これが一番今日本にとって怖い部分」と第1戦の大敗後にサブリ・ラムシ前監督からエルベ・ルナール監督に交代したことに触れた。

初戦はジャケットを着ていたがこの日はシャツにネクタイ姿。現地のコンディションについて「思った以上に暑いです。オランダ戦は室内でクーラーも効いていた。ここめちゃくちゃ暑いです。これは予想以上にポイントになるような気がします」と話した。