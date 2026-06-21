５失点大敗から３人変更。新体制のチュニジアが日本戦のスタメン発表！【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦する。
試合前に両チームのスタメンが発表。初戦でスウェーデンに１−５で大敗し、エルベ・ルナール新監督を招聘したチュニジアは、前節から３人を入れ替えた。
チュニジアの先発11人は以下のとおり。
GK
16アイメン・ダーメン
DF
２アリ・アブディ
３モンタサル・タルビ
４オマル・レキク
６ディラン・ブロン
20ヤン・ヴァレリ
MF
10ハンニバル・メジブリ
17エリエス・スキリ
25アニス・ベン・スリマン
26セバスチャン・トゥネクティ
FW
８エリアス・サード
初戦はオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、チュニジア戦で今大会初勝利を掴めるか。試合は日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
なお、日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶
DF
４ 板倉 滉
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋
MF／FW
７ 田中 碧
10 堂安 律
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
24 佐野海舟
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合前に両チームのスタメンが発表。初戦でスウェーデンに１−５で大敗し、エルベ・ルナール新監督を招聘したチュニジアは、前節から３人を入れ替えた。
チュニジアの先発11人は以下のとおり。
GK
16アイメン・ダーメン
DF
２アリ・アブディ
３モンタサル・タルビ
４オマル・レキク
６ディラン・ブロン
20ヤン・ヴァレリ
10ハンニバル・メジブリ
17エリエス・スキリ
25アニス・ベン・スリマン
26セバスチャン・トゥネクティ
FW
８エリアス・サード
初戦はオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、チュニジア戦で今大会初勝利を掴めるか。試合は日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
なお、日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶
DF
４ 板倉 滉
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋
MF／FW
７ 田中 碧
10 堂安 律
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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