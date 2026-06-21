日本戦のスタメンを発表したチュニジア代表。（C）Getty Images

写真拡大

　森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦する。

　試合前に両チームのスタメンが発表。初戦でスウェーデンに１−５で大敗し、エルベ・ルナール新監督を招聘したチュニジアは、前節から３人を入れ替えた。

　チュニジアの先発11人は以下のとおり。

GK
16アイメン・ダーメン

DF
２アリ・アブディ
３モンタサル・タルビ
４オマル・レキク
６ディラン・ブロン
20ヤン・ヴァレリ

MF
10ハンニバル・メジブリ
17エリエス・スキリ
25アニス・ベン・スリマン
26セバスチャン・トゥネクティ

FW
８エリアス・サード
 
　初戦はオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、チュニジア戦で今大会初勝利を掴めるか。試合は日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。

　なお、日本のスタメンは以下のとおり。

GK
１ 鈴木彩艶

DF
４ 板倉　滉
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋

MF／FW
７ 田中　碧
10 堂安　律
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
24 佐野海舟
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 