エクアドルは猛攻実らずドロー…W杯初出場のキュラソーが初の勝ち点獲得
FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、エクアドル代表とキュラソー代表が対戦した。
2大会連続、5度目のW杯出場となるエクアドル代表と、初のW杯出場を果たしたキュラソー代表が激突。なお、エクアドル代表は初戦でコートジボワール代表に0−1で、キュラソー代表もドイツ代表に1−7でそれぞれ敗れてこの試合を迎えている。
試合はエクアドル代表がボール保持して何度もゴール前に迫る展開となったものの、最後まで得点を奪うことはできず。スコアレスのまま試合は終了した。
なお、今大会でスコアレスドローに終わったのは、15日に行われたグループH・第1節のスペイン代表とガーボベルデ代表の一戦に続いて、2試合目のこととなった。
25日に行われる最終節となる第3節ではエクアドル代表がドイツ代表と、キュラソー代表は同日にコートジボワール代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
エクアドル代表 0−0 キュラソー代表
2大会連続、5度目のW杯出場となるエクアドル代表と、初のW杯出場を果たしたキュラソー代表が激突。なお、エクアドル代表は初戦でコートジボワール代表に0−1で、キュラソー代表もドイツ代表に1−7でそれぞれ敗れてこの試合を迎えている。
試合はエクアドル代表がボール保持して何度もゴール前に迫る展開となったものの、最後まで得点を奪うことはできず。スコアレスのまま試合は終了した。
25日に行われる最終節となる第3節ではエクアドル代表がドイツ代表と、キュラソー代表は同日にコートジボワール代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
エクアドル代表 0−0 キュラソー代表
【動画】エクアドル代表の猛攻をキュラソー代表が凌ぎ切る
サイド攻撃からチャンス🇪🇨— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
バレンシアが合わせるもGK正面
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🆚エクアドル×キュラソー
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これもGKに阻まれる✋— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
エクアドルがチャンスを作るもスコアレスで前半終了⌚️
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キュラソー決定機も🇨🇼— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
試合はスコアレスの状況が続く
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37歳GKが躍動— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
ルーム🇨🇼がゴールを守る
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エクアドルの猛攻🇪🇨— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
ワンタッチでつないで強烈ミドル💨
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