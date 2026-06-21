本日6月21日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに鈴木保奈美と小手伸也が登場！

初登場の鈴木はSixTONESと初対面ながら、「京本（大我）さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。お礼を言われた京本は恐縮しつつ、ワールド全開の発言でスタジオは大笑い。

さらにトークの成り行きで、今夜は鈴木が社長で小手が部長に！管理職コンビがギリギリを見極めるゲームでSixTONESと超真剣勝負。エクササイズ系新企画ではバラエティー番組の常識を覆す何かが起きる!? 梅雨のジメジメを吹っ飛ばす、汗と笑いの1時間！

◆SixTONESの大喜利合戦に“鈴木社長”もご満悦

最初のゲームは、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する見極め系バトルゲーム「ギリギリ刑事」。2チームに分かれ、VTRを見て、相手チームよりもギリギリにボタンを押すことができれば勝利。今回は鈴木保奈美チーム（鈴木、ジェシー、松村北斗、田中樹）と小手伸也チーム（小手、京本、郄地優吾、森本慎太郎）に分かれて対決。

鈴木が「自信は全然ありません」と不安を口にするのに対し、小手は慣れ親しんだメンバーとわちゃわちゃ脱力ムード。数々の大舞台を踏んできたベテラン俳優同士、物事の予兆を見抜く鋭い観察力を持っているのは果たしてどっち？「トイレットペーパーがなくなるギリギリを見極めろ」「伸びるチーズが切れるギリギリを見極めろ」など、手に汗握る全4問に挑戦する。

スタジオでは、分析の参考に用意されたアイテムを使って考察合戦が白熱！総務部長・小手がトイレットペーパーを頭に乗せて猛ダッシュ!? SixTONESの大喜利合戦に鈴木社長もご満悦。社員みんなでチーズフォンデュ・パーティーも！

さらに、ゆうちゃみがまたまた大実験企画に登場。今度はガムテープでグルグル巻きに！進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も“はりつけの刑”にされて大パニック！京本のうっかり発言で郄地のアレがバレるまさかの事態に…！今回もハチャメチャに大騒ぎ。ご褒美グルメの極上とんかつをゲットするのはどっちのチーム!?

◆新企画でバラエティーの常識が覆る!? とんでもない展開に

衝撃の問題作がデビュー！新企画「マッチョガイ探し」に芸能界ママ軍団が挑戦。ボン・ジョヴィの『It’s My Life』に合わせて筋トレをしながら、画像の中に紛れたマッチョを探すエクササイズ系脳トレゲーム。紛れているのが筋肉芸人・なかやまきんに君だったら「ヤー！」、オードリー・春日俊彰だったら「トゥース！」で解答。全員そろって5問連続正解できれば、ご褒美の豪華ローストビーフ丼をゲットできるが…。

スタジアムツアーに向けて筋トレ中のSixTONESにとってはもってこいの企画と思いきや、京本は小声で「まずいな…」とソワソワ。何やら後ろめたいことがあるようで…。スクワットやジャンピングランジなど、下半身を追い込む地獄のトレーニングが連発！体力自慢のSixTONESもヘトヘトになる地獄の新企画、ラストに衝撃の重大発表が…！

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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