『ウマ娘』ライブにマキバオー登場で会場驚き 場内アナウンスの粋な演出！コラボ曲「走れOOオー」熱唱【セットリスト】
人気コンテンツ『ウマ娘』の初のワールドツアー『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY1が20日、有明アリーナで開催された。テレビアニメ『みどりのマキバオー』のマキバオーが登場すると、会場は驚きの声があがった。
【写真】すげぇ！マキバオー登場なのね〜『ウマ娘』ライブの様子
今回は海外公演も行われる、ライブイベント史上初となるワールドツアーで、その初日が開幕した。
1日目の参加者はMachico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、大空直美(タマモクロス役)、津田美波(エアシャカール役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、羊宮妃那(デアリングタクト役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、和泉風花(ブエナビスタ役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、明智璃子(サクラチトセオー役)。
石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)、関根瞳(レッドディザイア役)、星希成奏(キセキ役)、海弓シュリ(フォーエバーヤング役)、近貞月乃(マルシュロレーヌ役)、千賀光莉(エピファネイア役)、嶋野花(ヴィクトワールピサ役)。実況は明坂聡美(実況役)、シークレットゲストとして愛美（カジノドライヴ役）が登場した。
ライブ初出走者は、関根(レッドディザイア役)、星希(キセキ役)、海弓(フォーエバーヤング役)、近貞(マルシュロレーヌ役)、千賀(エピファネイア役)、嶋野(ヴィクトワールピサ役)。5曲目「winning the soul」は、初出走組の星希（キセキ役）、千賀（エピファネイア役）、嶋野（ヴィクトワールピサ役）3人がフレッシュに歌い上げた。
7曲目「UMA IN AMERICA」では、シークレットゲストの愛美（カジノドライヴ役）が登場し、亜咲花（エスポワールシチー役）、久保田（ラヴズオンリーユー役）、関根（レッドディザイア役）、海弓（フォーエバーヤング役）、近貞（マルシュロレーヌ役）とともに歌い会場を驚かせた。
大きなサプライズは11曲目「走れOOオー」で、テレビアニメ『みどりのマキバオー』と『ウマ娘』が実現。2026年はアニメ『みどりのマキバオー』30周年、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』5周年ということで4月にコラボCMが流れるとファンを驚かせたが、ライブでもコラボが実現し会場を大きく盛り上げた。
まず、「んあぁ〜、こんなライブ見たことないのねぇ〜。これから僕の友達が登場するけど、一緒に盛り上がる準備は出来ているのねぇ〜」と、マキバオーの声で場内アナウンスが流れると会場は「うわぁー！」と驚きの声。コール＆レスポンスで観客を沸かせると、『マキバオー』の映像が流れた。
そして「マキバオー」ならぬ名前に「オー」を受け継ぐウマ娘キャスト・Machico（トウカイテイオー役）、徳井（テイエムオペラオー役）、野口（サクラチヨノオー役）、望月（カルストンライトオ役）、明智（サクラチトセオー役）が登場。歌詞「走れー！走れー！〇〇オー」の部分は、それぞれの担当ウマ娘の名前をあげて歌い上げていた。
ライブの締めは『ウマ娘』でお馴染みの代表曲「うまぴょい伝説」。今回は初出走組はもちろん、サプライズゲストの愛美も参加しての熱唱となり、最後まで会場を盛り上げた。
■セットリスト
M-01. VOLTAGE
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-02. 爆熱マイソウル
高柳知葉（オグリキャップ役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-03. BLOW my GALE
和多田美咲（メイショウドトウ役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-04. AmpReFire
Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）
M-05. winning the soul
星希成奏（キセキ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-06. NEXT FRONTIER
徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）
M-07. UMA IN AMERICA
亜咲花（エスポワールシチー役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレ
ーヌ役）、愛美（カジノドライヴ役）
M-08. 【おやすみ配信】みんなとラヴ補充した〜い
久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-09. ちょっとだけの勇気。
近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-10. 仰げば尊 Mission!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）
M-11. 走れOOオー
Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）
M-12. We are DREAMERS!!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、愛美（カジノドライヴ役）
M-13. O - ロライズ
Machico（トウカイテイオー役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）
M-14. Go This Way
羊宮妃那（デアリングタクト役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-15. ふたり
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-16. ハロー・ポラリス
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-17. Glorious Moment！ (Fateful Showdown Ver.)
徳井青空（テイエムオペラオー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）
M-18. Ms.VICTORIA
和泉風花（ブエナビスタ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-19. STARTING FORCE
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、星希成奏（キセキ役）
M-20. Mile×Rule Star
夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-21. 黎明に咲く華
石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）
M-22. Special Record! (Ever After Ver.) ~ Glory Eyes
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、星希成奏（キセキ役）
M-23. U.M.A. NEW WORLD!!
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-24. You! Aim! A!!
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワー
ルピサ役）
M-25. うまぴょい伝説
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、愛美（カジノドライヴ役）
【写真】すげぇ！マキバオー登場なのね〜『ウマ娘』ライブの様子
今回は海外公演も行われる、ライブイベント史上初となるワールドツアーで、その初日が開幕した。
石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)、関根瞳(レッドディザイア役)、星希成奏(キセキ役)、海弓シュリ(フォーエバーヤング役)、近貞月乃(マルシュロレーヌ役)、千賀光莉(エピファネイア役)、嶋野花(ヴィクトワールピサ役)。実況は明坂聡美(実況役)、シークレットゲストとして愛美（カジノドライヴ役）が登場した。
ライブ初出走者は、関根(レッドディザイア役)、星希(キセキ役)、海弓(フォーエバーヤング役)、近貞(マルシュロレーヌ役)、千賀(エピファネイア役)、嶋野(ヴィクトワールピサ役)。5曲目「winning the soul」は、初出走組の星希（キセキ役）、千賀（エピファネイア役）、嶋野（ヴィクトワールピサ役）3人がフレッシュに歌い上げた。
7曲目「UMA IN AMERICA」では、シークレットゲストの愛美（カジノドライヴ役）が登場し、亜咲花（エスポワールシチー役）、久保田（ラヴズオンリーユー役）、関根（レッドディザイア役）、海弓（フォーエバーヤング役）、近貞（マルシュロレーヌ役）とともに歌い会場を驚かせた。
大きなサプライズは11曲目「走れOOオー」で、テレビアニメ『みどりのマキバオー』と『ウマ娘』が実現。2026年はアニメ『みどりのマキバオー』30周年、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』5周年ということで4月にコラボCMが流れるとファンを驚かせたが、ライブでもコラボが実現し会場を大きく盛り上げた。
まず、「んあぁ〜、こんなライブ見たことないのねぇ〜。これから僕の友達が登場するけど、一緒に盛り上がる準備は出来ているのねぇ〜」と、マキバオーの声で場内アナウンスが流れると会場は「うわぁー！」と驚きの声。コール＆レスポンスで観客を沸かせると、『マキバオー』の映像が流れた。
そして「マキバオー」ならぬ名前に「オー」を受け継ぐウマ娘キャスト・Machico（トウカイテイオー役）、徳井（テイエムオペラオー役）、野口（サクラチヨノオー役）、望月（カルストンライトオ役）、明智（サクラチトセオー役）が登場。歌詞「走れー！走れー！〇〇オー」の部分は、それぞれの担当ウマ娘の名前をあげて歌い上げていた。
ライブの締めは『ウマ娘』でお馴染みの代表曲「うまぴょい伝説」。今回は初出走組はもちろん、サプライズゲストの愛美も参加しての熱唱となり、最後まで会場を盛り上げた。
■セットリスト
M-01. VOLTAGE
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-02. 爆熱マイソウル
高柳知葉（オグリキャップ役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-03. BLOW my GALE
和多田美咲（メイショウドトウ役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-04. AmpReFire
Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、津田美波（エアシャカール役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）
M-05. winning the soul
星希成奏（キセキ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-06. NEXT FRONTIER
徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）
M-07. UMA IN AMERICA
亜咲花（エスポワールシチー役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレ
ーヌ役）、愛美（カジノドライヴ役）
M-08. 【おやすみ配信】みんなとラヴ補充した〜い
久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-09. ちょっとだけの勇気。
近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-10. 仰げば尊 Mission!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）
M-11. 走れOOオー
Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）
M-12. We are DREAMERS!!
鈴木みのり（アグネスデジタル役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、愛美（カジノドライヴ役）
M-13. O - ロライズ
Machico（トウカイテイオー役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）
M-14. Go This Way
羊宮妃那（デアリングタクト役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-15. ふたり
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-16. ハロー・ポラリス
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-17. Glorious Moment！ (Fateful Showdown Ver.)
徳井青空（テイエムオペラオー役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）
M-18. Ms.VICTORIA
和泉風花（ブエナビスタ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-19. STARTING FORCE
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、星希成奏（キセキ役）
M-20. Mile×Rule Star
夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-21. 黎明に咲く華
石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）
M-22. Special Record! (Ever After Ver.) ~ Glory Eyes
羊宮妃那（デアリングタクト役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、星希成奏（キセキ役）
M-23. U.M.A. NEW WORLD!!
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-24. You! Aim! A!!
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワー
ルピサ役）
M-25. うまぴょい伝説
Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、鈴木みのり（アグネスデジタル役）、大空直美（タマモクロス役）、津田美波（エアシャカール役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、亜咲花（エスポワールシチー役）、春川芽生（シンボリクリスエス役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、明智璃子（サクラチトセオー役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、関根瞳（レッドディザイア役）、星希成奏（キセキ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、愛美（カジノドライヴ役）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優