【1分の脳活】バラバラな3語が、ある2文字で一気につながる！ ヒントはトーマス・エジソン
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、創造すること、エキゾチックな調味料、そして駐在する活動拠点という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□い
な□□ぐ
□□しょ
ヒント：世の中を便利にするための大発見。独特の甘い芳香を放つ人気の粉末香辛料。そして、駅や工事現場などで従事者が一時的に控えている専用のスペースを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つめ」を入れると、次のようになります。
はつめい（発明）
なつめぐ（ナツメグ）
つめしょ（詰所）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、創造的なインスピレーションから、世界の食文化に彩りを添える香料、さらには人々が交代で常駐する管理室までを網羅しました。共通する音で異なる世界がつながるという、言葉が持つ知的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、創造すること、エキゾチックな調味料、そして駐在する活動拠点という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□い
な□□ぐ
□□しょ
ヒント：世の中を便利にするための大発見。独特の甘い芳香を放つ人気の粉末香辛料。そして、駅や工事現場などで従事者が一時的に控えている専用のスペースを思い浮かべてみてください。
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正解：つめ正解は「つめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つめ」を入れると、次のようになります。
はつめい（発明）
なつめぐ（ナツメグ）
つめしょ（詰所）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、創造的なインスピレーションから、世界の食文化に彩りを添える香料、さらには人々が交代で常駐する管理室までを網羅しました。共通する音で異なる世界がつながるという、言葉が持つ知的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)