3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。画期的な行為、芳醇な香りのスパイス、そして休憩のために集まる部屋をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、創造すること、エキゾチックな調味料、そして駐在する活動拠点という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

は□□い
な□□ぐ
□□しょ

ヒント：世の中を便利にするための大発見。独特の甘い芳香を放つ人気の粉末香辛料。そして、駅や工事現場などで従事者が一時的に控えている専用のスペースを思い浮かべてみてください。

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正解：つめ

正解は「つめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つめ」を入れると、次のようになります。

はつめい（発明）
なつめぐ（ナツメグ）
つめしょ（詰所）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、創造的なインスピレーションから、世界の食文化に彩りを添える香料、さらには人々が交代で常駐する管理室までを網羅しました。共通する音で異なる世界がつながるという、言葉が持つ知的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)