ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。

水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップした。

英文で「Ｗｅ ａｒｅ ａｇａｉｎ ｏｖｅｒｊｏｙｅｄ ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｔｈｉｓ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｄａｙ ｉｎ ｏｕｒ ｌｉｖｅｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ．（私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています）」「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｂｅｉｎｇ ｂｏｒｎ ｓａｆｅｌｙ．（無事に生まれてきてくれてありがとう）」「Ｗｅ ｗｏｕｌｄ ａｌｓｏ ｌｉｋｅ ｔｏ ｅｘｐｒｅｓｓ ｏｕｒ ｈｅａｒｔｆｅｌｔ ｇｒａｔｉｔｕｄｅ ｔｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｗｈｏ ｈａｓ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｕｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｉｓ ｊｏｕｒｎｅｙ．（また、この道のりを通じて私たちを支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝申し上げます）」「Ｓｈｏｈｅｉ，Ｍａｍｉｋｏ（翔平、真美子）」と記した。

大谷は１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ戦を欠場。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」としていた。「父親リスト」入りはしておらず、チームはベンチ枠が１つ減ったままの状態で戦っていた。試合後、ロバーツ監督は「（今後どうなるか）明日になれば分かると思うけど、まだ彼とは話していない」と説明。このような状況になっていることは「ごく最近知った。本当に最近だ」とし、「（出産が）近いとは思っていた。そういう状況だった。ただ、彼のプライバシーを尊重していた」とほほ笑んだ。

大谷家には昨年４月に第１子が誕生した。大谷は４月１８日（同１９日）に産休制度「父親リスト」入りすると、１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで報告。英文で「愛する妻が健康で美しい娘を産んでくれたことに、心から感謝しています。娘よ、私たちをとても緊張させながらも、最高に幸せな親にしてくれてありがとう」などと感謝をつづっていた。

第１子の時は２４年１２月２８日（同２９日）にインスタグラムで真美子夫人が妊娠したことを発表。性別や出産予定日などは明らかにしなかったが、愛犬・デコピン、ピンクのベビー服、自身が契約するニューバランスのグレーのベビーシューズ、赤ちゃんのスタンプを載せたエコー写真をアップし、「もうすぐ私たち家族にリトルルーキーが加わることが待ちきれません！」としていた。しかし、今回は事前の公表などはなく、完全なサプライズとなった。

花巻東高（岩手）時代に書いた「人生設計シート」では、２４年に４年遅れでかなえたワールドシリーズ優勝などの他に、私生活での目標も書かれており、２６歳での「結婚」は２９歳でクリア。その後は２８歳で「男の子誕生」、３１歳で「女の子誕生」、３３歳で「次男誕生」と続いていた。第１子誕生は２年遅れの３０歳で迎えたが、第２子誕生は３１歳で一致した。守るべき家族が増え、大谷のパワーはさらに増していく。