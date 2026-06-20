営業は苦手。相手にウザがられたくない。でも商品やサービスを買ってほしい。

そんなジレンマを抱えている人はいませんか？ 実は、「ただおしゃべりしているだけで、おもしろいほど売れていき、お客さんから感謝される」売り方があるんです！

そのヒミツが詰まっているのが、トップコンサルタントであり、質問家の河田真誠さんの著書『売らずに売れる技術』。オンライン動画学習サービス「schoo（スクー）」で大きな反響を得た内容にさらなる情報を詰め込んで、書籍化したものです。

そんな大ヒット作『売らずに売れる技術』の電子版が、本日限定499円で買えるチャンス！

売らずに売れる技術 著:河田真誠 \499 （2026/06/20 15:06時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「アピールする」ではなく、「質問する」のが売れるコツ

営業というと、自社製品やサービスのよいところをガンガン伝えたくなるもの。だって、これを使うとどんなに便利になるか、効果があるかがわかってもらえたら、売れると思うじゃないですか！

でも、本書の著者河田さんはこう語ります。「買って！」と言うから売れないんだ、と。

つまり、商品を売りたい、契約を取りたいならば、「売ろうとする」のではなく、「対話して、欲しい気持ちを引き出すこと」がとても大切なのだそう。

ここが、質問家である河田さんの真骨頂。相手が持っている経営課題に対して、「問題は何か？」「原因は？」「どうやって解決すべき？」などの問いかけをすることで、結果的に「相手が自分の気持ちに気づき、欲しい気持ちを育てる」のです。勉強になります！

話すのが苦手な人こそ、トップ営業になれる可能性大！

営業だからといって、雄弁に語る必要はありません。むしろ、口下手な人、営業には向いていないと思っている人ほど、この本は役立つはず。

すでに、Amazonのレビューには、「嫉妬するような名著」「売り込む自分が嫌な人におすすめ」「顧客の本音に迫るための技術が満載」と高い評価が並んでいます！

『売らずに売れる技術』が衝撃の499円で手に入るのは今日だけ。ぜひこの週末に読んで、来週の仕事に活かしてみてくださいね！

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