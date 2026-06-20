マリオット・インターナショナルは、「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」を6月12日に開業した。創業100周年を目前に、世界1万軒目となるホテルとして開業した。

開業式典にはデイヴィッド・マリオット取締役会長の、ラジーブ・メノン アジア太平洋地域（中国を除く）プレジデントのほか、リゾートのオーナーであるニレシュ・ガディヤ氏とガディヤ家が出席した。

JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパは、ランタンボール国立公園から車でほど近い場所に位置し、プライベートヴィラ・客室・スイートを含む全127室を擁する。館内ではモダンなインド料理や地域の郷土料理、地元の植物素材に着想を得たボタニカルカクテルなど多彩なダイニングを提供する。

「JWマリオット」ブランドは現在、世界130軒超を展開しており、ラグジュアリーポートフォリオは7ブランド・74の国と地域で約700軒に達する。マリオットは1927年にわずか9席のルートビア販売店として創業し、現在は146の国・地域でホテル・リゾートを展開するグローバル企業に成長した。