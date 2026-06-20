高学歴アイドル、才色兼備の仕上がりまくった完璧ボディ 最新グラビア
毎月旬な女の子をピックアップするMySPA!の人気コーナー「旬撮ガール」。6月は、アイドルグループyosugala（ヨスガラ）のメンバー・汐見まといの艶オーラ満点なセクシー秘蔵カットを特集する。
【写真】yosugala・汐見まとい「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」
早稲田大卒の高学歴美女としても話題の彼女。才色兼備の仕上がりまくった完璧ボディ100枚のグラビアを、5週間に分けてお届けしていく。（毎週金曜の正午配信）今回公開する撮影テーマはふたつ！ 「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」。5週で隔週違う衣装と構図で、心弾ませるグラビアを公開されていいく。
今回到着したテーマは、「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」。プールサイド際でシャンパンを持ちながら、スラッとした高プロポーションを披露する汐見まといの姿がチェックできる。また日除けのサングラスを見事にかけて、ハリウッドセレブのような魅力を大放出している。またチラリと太ももを見せながら、グラスでシャンパンを飲むカットに、異国感を感じさせてくれる。
一転して「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、涼しげな室内に移動して、王道グラビアカットを拝むことが出来る。ランジェリー風の淡いブルーのビキニをまとい、息をのむほど容姿端麗な姿を披露している。豊満なバスト、形が良すぎるヒップ、くびれボディと三拍子、いやそれ以上の魅力が発見できるはず！ ポニーテールも目を引く、優雅なグラビアをぜひご覧あれ！
6月19日からは、3週目のテーマ「挑発的ベッドルーム」が公開中だ。
【写真】yosugala・汐見まとい「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」
早稲田大卒の高学歴美女としても話題の彼女。才色兼備の仕上がりまくった完璧ボディ100枚のグラビアを、5週間に分けてお届けしていく。（毎週金曜の正午配信）今回公開する撮影テーマはふたつ！ 「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」。5週で隔週違う衣装と構図で、心弾ませるグラビアを公開されていいく。
一転して「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、涼しげな室内に移動して、王道グラビアカットを拝むことが出来る。ランジェリー風の淡いブルーのビキニをまとい、息をのむほど容姿端麗な姿を披露している。豊満なバスト、形が良すぎるヒップ、くびれボディと三拍子、いやそれ以上の魅力が発見できるはず！ ポニーテールも目を引く、優雅なグラビアをぜひご覧あれ！
6月19日からは、3週目のテーマ「挑発的ベッドルーム」が公開中だ。