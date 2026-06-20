オランダ戦で出場がなかったメンバーでチュニジア戦で見たい選手ランキング！ 2位「田中碧」を抑えた1位は？
サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。21日には第2戦でチュニジア代表との重要な一戦に臨みます。
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、オランダ戦で出場がなかったメンバーの中で、チュニジア戦で見たいと思う選手ランキングの結果をご紹介します。
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2位は、中盤の舵取りを期待される田中碧選手です。イングランド・プレミアリーグでの活躍ぶりや、試合を読む力への評価が集まりました。中盤での安定感とゲームコントロール、シュート力でチームのリズムを整える役割を求める声が寄せられています。
▼回答者コメント
「この人のシュート力が絶対に必要だと思うから」（30代女性／千葉県）
「ゲームコントロールを彼に託したいから」（30代女性／北海道）
「田中碧選手は、中盤での安定感と試合を読む力が非常に高く、チームのリズムを整える存在として欠かせない選手だと感じています」（40代女性／滋賀県）
1位に輝いたのは、最年長のベテラン長友佑都選手です。豊富な国際経験とリーダーシップへの期待が多くの票を集めました。年齢を重ねてもなお応援したくなる存在感と、チームを鼓舞する気迫あふれるプレーを見たいという声が目立ちます。
▼回答者コメント
「強豪オランダを相手に2失点を喫してしまったディフェンス陣に対し、彼の持つ豊富な国際経験と強烈なリーダーシップで、チーム全体に再び闘魂と安定感を注入してほしいからです」（40代男性／北海道）
「後輩たちを引っ張っていってほしいからです」（30代女性／埼玉県）
「最年長で経験も豊富で、チュニジア戦で見たいです」（50代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、オランダ戦で出場がなかったメンバーの中で、チュニジア戦で見たいと思う選手ランキングの結果をご紹介します。
2位：田中碧／85票
2位は、中盤の舵取りを期待される田中碧選手です。イングランド・プレミアリーグでの活躍ぶりや、試合を読む力への評価が集まりました。中盤での安定感とゲームコントロール、シュート力でチームのリズムを整える役割を求める声が寄せられています。
▼回答者コメント
「この人のシュート力が絶対に必要だと思うから」（30代女性／千葉県）
「ゲームコントロールを彼に託したいから」（30代女性／北海道）
「田中碧選手は、中盤での安定感と試合を読む力が非常に高く、チームのリズムを整える存在として欠かせない選手だと感じています」（40代女性／滋賀県）
1位：長友佑都／106票
1位に輝いたのは、最年長のベテラン長友佑都選手です。豊富な国際経験とリーダーシップへの期待が多くの票を集めました。年齢を重ねてもなお応援したくなる存在感と、チームを鼓舞する気迫あふれるプレーを見たいという声が目立ちます。
▼回答者コメント
「強豪オランダを相手に2失点を喫してしまったディフェンス陣に対し、彼の持つ豊富な国際経験と強烈なリーダーシップで、チーム全体に再び闘魂と安定感を注入してほしいからです」（40代男性／北海道）
「後輩たちを引っ張っていってほしいからです」（30代女性／埼玉県）
「最年長で経験も豊富で、チュニジア戦で見たいです」（50代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)