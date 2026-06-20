Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗ら、韓国弾丸取材 ZEROBASEONE『M COUNTDOWN』出演舞台裏密着
7月、8月放送のテレビ朝日『M:ZINE』（毎週金曜 深1：30〜深1：50※関東ローカル）では、「最新K-POPのヒミツ 弾丸取材ツアー第二弾〜超人気アーティスト独占密着＆韓国No.1音楽番組大潜入SP〜」と題し、K-POPアーティストたちを直撃取材する。
【番組カット】かわいいぬいぐるみと！RIIZE・ ショウタロウ＆ウンソク
今回は、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーの“M:ZINE編集部員”3人が、およそ1年半ぶりにスタジオを飛び出し、海外取材を敢行する。
7月3日、10日、17日の放送では、世界中で大人気のATEEZに直撃。ATEEZが、若井らMCにおすすめしたい韓国スポットやグルメを紹介する。24日の放送には、M:ZINEの初回ゲスト・RIIZEのショウタロウ＆ウンソクが登場。2人のおすすめグルメを堪能しながら、今年初開催され、大成功に終わった東京ドーム公演の話など、近況を徹底深掘りする。さらに、iznaのMAI＆KOKOにも直撃。「若井スーパーダンスモンスターへの道」を韓国でも行い、MAI＆KOKOとダンスレッスンや新曲のダンスコラボをした様子を届ける。
8月の放送には、ZEROBASEONEが初登場。韓国の大人気音楽番組『M COUNTDOWN』に出演する様子に密着取材し、特技や知られざる素顔に迫る。楽屋での様子なども紹介する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、地上波放送で収まりきらなかったトークやCS放送限定企画などの未公開シーンを盛り込んだ完全版を90分間にわたって放送する。
【番組カット】かわいいぬいぐるみと！RIIZE・ ショウタロウ＆ウンソク
今回は、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーの“M:ZINE編集部員”3人が、およそ1年半ぶりにスタジオを飛び出し、海外取材を敢行する。
8月の放送には、ZEROBASEONEが初登場。韓国の大人気音楽番組『M COUNTDOWN』に出演する様子に密着取材し、特技や知られざる素顔に迫る。楽屋での様子なども紹介する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、地上波放送で収まりきらなかったトークやCS放送限定企画などの未公開シーンを盛り込んだ完全版を90分間にわたって放送する。