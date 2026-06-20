「マツダ2」ロングセラーとなった理由とは

「マツダ2」は、2014年7月に4代目「デミオ」として登場し、2019年7月の改名を経て、12年近くのロングセラーを誇ってきたマツダの基幹コンパクトカーです。

長きにわたり多くのユーザーに愛されてきた同車ですが、いよいよ2026年8月をもって、その歴史に幕を閉じることが決定しました。

【画像】超カッコいい！ これがまもなく生産終了する「マツダ2」です！（30枚以上）

なぜマツダ2は、これほど長きにわたって支持され続けたのでしょうか。

2014年登場時のマツダ2（デミオ）は、洗練されたデザインや、他のコンパクトカーにはないクリーンディーゼルの搭載をはじめ、MTの設定などが大きな魅力でした。ただ、デビューから時間が経つにつれて新鮮味は薄れ、パワーも控えめなことから、しだいに「扱いやすい実用的なコンパクトカー」という手堅いイメージが定着していきました。

こうした状況に対し、マツダは個性的で洗練された特別仕様車を積極的に投入し、常にモデルの新鮮さをアップデートし続けました。さらに2021年には、ガソリンエンジン（SKYACTIV-G 1.5）の圧縮比を高めて燃費性能を向上させる大がかりな技術改良も実施。見た目だけでなく中身もしっかり進化させる、いかにもマツダらしい着実な熟成が続けられてきました。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1500-1550mmと、5ナンバーサイズの小柄な車体で狭い街中でも扱いやすく、さらにフロントピラーの配置を工夫することで斜め前方の死角を減らすなど、運転のしやすさを追求しています。

また「魂動デザイン」は、効率や空力を重視したコンピュータによる設計とは違い、「人の手で作られたデザイン」ならではの美しさを感じられると高く評価されており、マツダ車に共通するデザインという軸はブレず、シャープさと繊細さをあわせ持つ点もファンを増やした要因の1つとなっています。

そして、このデザインを活かす工夫として展開しているのが、カラーリングによる個性の演出です。効率を重視して仕様を絞り込むメーカーが多いなか、マツダは独自の生産技術を活かし、豊富なカラーバリエーションを用意。「自分好みのコーディネートを楽しめる」という、長期販売モデルならではの新たな価値を提案しました。

ボディカラーは全12色、インテリアもシート表皮を3種類用意。さらにルーフフィルムやドアミラーのカラーも選択可能です。その組み合わせは全部で198種類にのぼり、ディーラーオプションでデカールを追加するなど、自分好みの1台に仕立てることができます。

そんなマツダ2に対するネット上での声を見ると、新鮮さに関するコメントは少ないものの、「やはり魂動デザインは古さを感じさせない」「コンパクトカーとしてはデザインに力が入っていると思う」「おしゃれだけど威圧的な印象がない」といった好意的な意見が大半を占めています。また「車格以上にインテリアの質感が高い」という声もありました。

パワートレインは、それまで設定のあったクリーンディーゼルエンジンが2024年9月になくなり、現在は1.5リッターガソリンの「SKYACTIV-G」のみとなっています。しかし、トランスミッションは6速AT（オートマチック）だけでなく、今や貴重となった6速MT（マニュアル）が健在である点も、クルマ好きの間で高く評価されています。

駆動方式はFFと4WDが選択可能。車重が比較的軽い（FFで1100kg前後）ため、FFと6速MTの組み合わせは、欧州のコンパクトカー（ホットハッチ）を思わせる小気味よく軽快な走りが十分に楽しめると評判です。

マツダの販売店スタッフによると、長寿モデルとなった今でも、マツダ2はマツダ車全ラインナップの中でトップクラスの販売・問い合わせ数を誇る人気車種なのだそうです。

他社のライバル車のようなハイブリッドシステムこそ搭載していませんが、逆に「純ガソリン車」としてのシンプルな構成だからこそ、メンテナンスのしやすさや壊れにくさを重視するユーザーに選ばれる理由になっています。

「昨今の新型車は電子制御デバイスが複雑すぎて苦手と感じる方が、シンプルなマツダに興味を持ってくださるようです。

カラーリングやデカールなどで自分だけの1台に仕立てる楽しさも好評をいただいております」

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納期が2か月以内という点も現在の市場では魅力的な要素といえるマツダ2ですが、2026年8月に生産終了を迎えることが決まっており、新車で手に入れるなら今が最後の好機といえるかもしれません。