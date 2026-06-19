実業家・堀江貴文氏（53）が19日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身の演歌プロジェクトで、あの超大物によるプロデュースが決まったと報告した。

堀江氏は「演歌プロジェクトの第3弾シングルが決まった。今回はなんと、秋元康さんとの初の音楽プロジェクトだ」と報告。「もう20年以上の付き合いになるが、当時ネット上に出てきた『ホリエモン』というニックネームを最初に面白がって注目してくれたのも秋元さんだったし、その後、ライブドアの顧問をお願いしたこともあった」と長年の付き合いを振り返った。

「そんな秋元さんには、昔からいろいろな言葉をもらってきた。以前、会食の時に『堀江、おまえはもっと本を出せ！』と言われたことがある。その時に秋元さんが話してくれたのがピカソの話だった。ピカソが世界的な画家になったのは、もちろん才能や技術もあるが、それ以上に圧倒的に多作だったからだという。膨大な作品を作り続けたからこそ、その中から後世に残る作品が生まれた。ヒットメーカーである秋元さんらしい、非常に本質的な話だった」

「そう言われてから、私もかなりの数の本を出すようになったし、その中から『ゼロ』や『多動力』のようなベストセラーも生まれた。そして今では演歌も第3弾シングルまで来た」と感慨深げにつづっていた。