タレントの長嶋一茂が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。エピソードを語っていた立教高時代の同級生から、４２年越しに“反撃”を食らった。

長嶋が以前、「同級生でね、センター守ってたやつなんですけど、コウジって。一回も歯を磨いたことがないの。なのに虫歯に一回もなったことがない。それで歯を見たらすべての歯に隙間があるの。４２年くらい会ってないけど、お前の歯はどうなってるのか知りたい」と話していたことから、番組でコウジさんへの連絡を試みたという。

ＭＣのお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄は「連絡がついたそうです」と報告。友人２人を介して連絡を取り、出演オファーをしたところ「太ってしまいテレビは恥ずかしい」とのことで、メッセージをもらったと伝えた。

そして、一回も歯を磨いていなかったという長嶋の指摘について「確かに高校時代は歯ブラシではあまり磨いていなかったが、歯槽のう漏にならないように手歯ブラシでは磨いていた」と釈明。そして、長嶋に向けて「そもそも失礼。一茂だから許されていたものの、他の人が言ってたら、ぶっ飛ばしてる」と反撃した。

コウジさんは続けて「一茂さんは当時、顔が小さいのに体がデカく、ウルトラマンの（怪獣の）レッドキングのようだった」と高校時代の長嶋を表現した。

そして、長嶋が知りたがっていた現在の歯の状態については「あまりよくなく、日大歯学部に通っている」と報告。最後は「一茂とは久しぶりに会って話したいので、今度、知人を介して飲みに誘いたいです」とメッセージを送った。

これを聞いた長嶋は「コウジ、ありがとう！」と呼びかけていた。