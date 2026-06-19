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L.L.Beanは、「プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ」を10％オフの6,435円（税込）で販売しています。

[L.L.Bean(エルエルビーン)] メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 ビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット XLサイズ ブラック Black ０ＵＲＱ３１０００８ L.L.Bean(エルエルビーン) \6,435 （2026/06/18 14:26時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

色褪せや縮みに強い高品質素材。長く愛用できるタフな作りの定番ポロシャツ

↑L.L.Beanの「プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ」

プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツは、色褪せや縮みに強く、毛玉ができにくい高品質でソフトな綿100%のピケ・ニット素材を使用した半袖ポロシャツ。しっかりとした厚手の生地でありながら通気性が高く、しわができにくいため、快適な着心地ときれいなルックスが長続きします。

デザインのアクセントとして、左胸にはブランドのアイコンである「ビーン・ブーツ」のワンポイント刺繍が施されています。また、肌に当たる不快感をなくすため、首元のラベルはプリント仕様になっているなど、細部の着心地にまで配慮されています。

カラーバリエーションも豊富で、日常使いからクールビズ、アウトドアシーンまで幅広く着回せる頼れる一着。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

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