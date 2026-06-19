夏を快適に過ごす大定番！ 型崩れしにくいL.L.BeanのポロシャツがAmazonで10％オフ
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
L.L.Beanは、「プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ」を10％オフの6,435円（税込）で販売しています。
[L.L.Bean(エルエルビーン)] メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 ビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット XLサイズ ブラック Black ０ＵＲＱ３１０００８
L.L.Bean(エルエルビーン)
\6,435 （2026/06/18 14:26時点 | Amazon調べ）
Amazon
楽天市場
ポチップ
色褪せや縮みに強い高品質素材。長く愛用できるタフな作りの定番ポロシャツ
プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツは、色褪せや縮みに強く、毛玉ができにくい高品質でソフトな綿100%のピケ・ニット素材を使用した半袖ポロシャツ。しっかりとした厚手の生地でありながら通気性が高く、しわができにくいため、快適な着心地ときれいなルックスが長続きします。
デザインのアクセントとして、左胸にはブランドのアイコンである「ビーン・ブーツ」のワンポイント刺繍が施されています。また、肌に当たる不快感をなくすため、首元のラベルはプリント仕様になっているなど、細部の着心地にまで配慮されています。
カラーバリエーションも豊富で、日常使いからクールビズ、アウトドアシーンまで幅広く着回せる頼れる一着。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ぜひチェックしてください！
定番ポロシャツを購入するならAmazonで！
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post 夏を快適に過ごす大定番！ 型崩れしにくいL.L.BeanのポロシャツがAmazonで10％オフ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.