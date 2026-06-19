桑田佳祐『Mステ』にてTVアニメ『あかね噺』OP主題歌「人誑し / ひとたらし」ED主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」歌唱決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に出演。TVアニメ『あかね噺』のオープニング／エンディング両主題歌を、一夜限りで生歌唱することが決定した。

■桑田佳祐の、ソロとしての『Mステ』出演は2022年11月以来

6月24日にリリースを控える、桑田佳祐ソロとして約10年ぶりのCDシングル「人誑し / ひとたらし」。表題曲は、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として4月に先行配信され、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind～饅頭こわい」も、シングル発売に先駆けて6月8日より先行配信がスタート。アニメ主題歌完全書き下ろしは、桑田佳祐のキャリア史上初であり、さらには異例のW主題歌。作品の世界観を色濃く映し出した楽曲たちが、話題を呼んでいる。

さらにシングルには、哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録。全7曲入りの充実した作品を携えて、7月8日からは全国10都市22公演を巡るアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の開幕も控えており、この夏の活動への期待がますます高まっている。

そんな桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に出演。番組では「人誑し / ひとたらし」を披露することが明かされていたが、さらに2曲目として「AKANE On My Mind～饅頭こわい」をテレビ初披露することが発表された。

6月20日に今期最終話となる第十二席の放送を迎えるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』。桑田佳祐がひとつのアニメ作品のオープニング／エンディング両主題歌を同時に歌唱する貴重なステージとなる。

桑田佳祐の、ソロとしての『ミュージックステーション』出演は2022年11月以来。さらに2月に古希を迎えて以降初のテレビ出演でもあり、最新シングルの発売直後というアツいタイミングで届けられるパフォーマンスに注目が集まる。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい」

https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp