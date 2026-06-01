映画『スーパーガール』の公開を記念して、入場者プレゼントの配布が決定した。あわせて、本作の“宇宙ファンタジー”としての魅力に迫る特別映像も公開されている。

このたび発表された入場者特典は、上映フォーマットによって異なる2種類。IMAX以外の上映では、映画原作コミック「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー」第一話を映画オリジナル仕様にした＜映画原作「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー」第一話スペシャルコミック＞が配布される。

本特典は、原作コミック第1話に映画ビジュアルのカバーをあしらった劇場限定アイテム。サイズは縦26cm×横17cmの実際のアメコミサイズで、入場者特典としては破格の豪華仕様となっている。通常上映、4DX、MX4D、Dolby Cinema、ScreenX、ULTRA 4DXが対象で、IMAX上映では配布されない。6月26日（金）より、本作鑑賞者1人につき1冊プレゼントされ、数量限定につきなくなり次第終了となる。

© & TM DC © 2026 WBEI

一方、IMAX上映で鑑賞した観客には、IMAXビジュアルを使用したA3ポスターが配布される。こちらも6月26日（金）より、IMAX鑑賞者1人につき1枚プレゼント。劇場により数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

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あわせて解禁された特別映像では、本作が“宇宙ファンタジー”として描かれることが明かされている。製作のジェームズ・ガンは本作を“宇宙ファンタジー”と位置づけ、主演のミリー・オールコックも「いろんな惑星を飛び回った」「毎回現場に行くのが楽しみだった。“今日はどの惑星かな？”ってね」と振り返る。

物語では、カーラが愛犬クリプトを救うため、星々をめぐる壮大な旅へと踏み出す。行く先々では多彩な惑星の景観が広がり、銀河に生きるさまざまなエイリアンたちとも遭遇。クレイグ・ギレスピー監督は「5つの惑星が登場するが、それぞれ個性的な星なんだ」と語っており、『スーパーマン』で描かれた地球から大きくスケールを広げた、新たなDCユニバースのルックに期待が高まる。

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異星の酒場、移動用のワームホール・バス、銀河のレストストップなど、舞台となる場所ごとに異なるビジュアルも見どころ。ガンが掲げる「各作品を独立したグラフィックノベルのように捉える」という考えのもと、本作では惑星ごとに異なる世界観が作り込まれている。

『スーパーガール』は、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが贈る新生DCユニバース最新作。2025年公開の『スーパーマン』に続く一作として、スーパーマン／クラーク・ケントのいとこであるカーラ・ゾー＝エル／スーパーガールを主人公に、“完璧じゃない”等身大のスーパーヒロインの物語が描かれる。

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監督は『クルエラ』『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』のクレイグ・ギレスピー。主演のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役は、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」のミリー・オールコック。共演には、異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役のイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役のジェイソン・モモア、さらに『スーパーマン』にも登場したスーパードッグ、クリプトも名を連ねる。

『スーパーガール』は2026年6月26日（金）日米同時公開。