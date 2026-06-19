日経225オプション9月限（19日日中） 9万円コール185円
19日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は71枚だった。コールの合計出来高は12枚。コールの出来高トップは9万円の5枚（11円高185円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは6万円の20枚（1085円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 +11 185 90000
1 335 87500
1 +65 520 85000
1 2590 75000
3 3615 72000 4150 13
71000 4005 5
69750 2995 1
68000 2490 5
65250 1965 2
1 8490 65000
64500 1665 3
64000 1720 3
60000 1085 20
59000 900 1
46000 208 +8 1
45000 200 1
43250 168 1
30000 38 1
20000 9 +1 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 +11 185 90000
1 335 87500
1 +65 520 85000
1 2590 75000
3 3615 72000 4150 13
71000 4005 5
69750 2995 1
68000 2490 5
65250 1965 2
1 8490 65000
64500 1665 3
64000 1720 3
60000 1085 20
59000 900 1
46000 208 +8 1
45000 200 1
43250 168 1
30000 38 1
20000 9 +1 2
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