　19日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は71枚だった。コールの合計出来高は12枚。コールの出来高トップは9万円の5枚（11円高185円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは6万円の20枚（1085円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　 +11　　 185　　90000　
　　 1　　　　　　 335　　87500　
　　 1　　 +65　　 520　　85000　
　　 1　　　　　　2590　　75000　
　　 3　　　　　　3615　　72000　　4150 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　71000　　4005 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　69750　　2995 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68000　　2490 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　65250　　1965 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　8490　　65000　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1665 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1720 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1085 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 900 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 208 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 168 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　38 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 9 　　　+1　　　 2　

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