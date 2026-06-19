近藤千尋「ひーぼぉくん坊主 可愛い」夫・ジャンポケ太田の丸刈り姿公開「予想以上に似合ってる」「びっくり」
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの近藤千尋が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久の丸刈り姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「予想以上に似合ってる」ラヴィット！出演芸人夫の丸刈り姿公開
近藤は「ひーぼぉくん坊主 可愛い」とコメントし、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）のセットを背景にした夫婦2ショットを投稿。太田の頭に手をあてて、丸刈りにした頭を優しく撫でる姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「予想以上に似合ってる」「ちぴちゃん、感触楽しんでる」「2人とも笑顔で可愛い」「びっくり」「夏バージョンでいいかも」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳3児の母モデル「予想以上に似合ってる」ラヴィット！出演芸人夫の丸刈り姿公開
◆近藤千尋、夫・太田の丸刈りショットに「可愛い」
近藤は「ひーぼぉくん坊主 可愛い」とコメントし、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）のセットを背景にした夫婦2ショットを投稿。太田の頭に手をあてて、丸刈りにした頭を優しく撫でる姿を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「予想以上に似合ってる」「ちぴちゃん、感触楽しんでる」「2人とも笑顔で可愛い」「びっくり」「夏バージョンでいいかも」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】