７月２０日に両国国技館でボクシングのトリプル世界戦「Ｕ−ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が開催されることが１９日、主催者の帝拳プロモーションから発表された。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と元ＷＢＣ世界フライ級王者で同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が戦う。ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級３位で元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝と、同級４位のイスラエル・ゴンザレス（２９）＝メキシコ＝が激突。また、ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチは、王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が初防衛戦として同級１位エリック・バディージョ（３０）＝メキシコ＝を迎え撃つ。

比嘉は１年ぶりにリングに帰ってくる。昨年７月、当時の同級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦したが、激闘の末ドローにより戴冠はならず。「自分の中では負けと一緒。結果を残せなかったら終わりだと思っていたので、引退します」と明言していたが、この日の会見で「やっぱりボクシングは天職だなと思い、帰って参りました。すみません（笑）」と撤回した。なお、比嘉は２４年９月に判定負けした武居由樹（大橋）、昨年２月にドロー防衛となった堤聖也（角海老宝石）、バルガス戦に続き、異例の４戦連続での世界挑戦となる。「雇われの身なので、社長が決めた仕事を果たす。ありがたい話」と、独特の表現で感謝を込めた。

寺地は昨年７月にＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級王座から陥落。１２月にはサウジアラビアでＩＢＦ世界スーパーフライ級王者（当時）ウィリバリド・ガルシア（メキシコ）に挑戦するはずだったが、試合当日に相手が体調不良を理由にキャンセルしたため、失意の涙を流した。１年ぶりの再起戦で３階級制覇を狙う寺地は「あのとき（１２月の世界戦中止）は頭が真っ白になって本当につらかったが、意外とすぐに切り替えて、またチャンスが来るまで頑張ろうと普段通り練習してきた」と明かし、「１年くらい離れているので、リングに立つと多少緊張するのかなと思うが、今はすごくワクワクしている」と意気込みを語った。