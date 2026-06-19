ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。

矢部は仕事で現地に飛び、オランダ戦の前日練習を見届けていた。その後に行われた森保一監督の会見にも出席。会見が終了し、森保監督が会見場から退出する際「目が合った気がした」と告白。「横に、別の局で来てる柿谷曜一朗と一緒に見てて。『こっち見ましたね』と。で、終わって。部屋から出てスタジアムの外に行ったらポンっとLINE入って。森保さん」と明かした。

「明日試合やで？」と驚きつつ「矢部さん！ オランダ戦共闘ありがとうございます、ごあいさつできずにすいません、でした。そのタイミングでいらんよと思った」と文面をそらんじた。相方の岡村は「好きやわ〜人格者や」と驚きの声を上げた。

矢部は「選手はこの人（森保監督）のためにと。もちろん日本のためやけど、この監督さんのために…ってなるよな」と語り「逆にこの返信、いつ返そうかって悩むぐらい。そのタイミングで森保さんのLINEにいっぱい入ったと思う。その流れで俺にもLINEくれたのかな」と推察した。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同7位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追いついた。